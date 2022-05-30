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慈濟病理學教授許永祥病逝捐大體　女兒：一輩子以您為榮

▲▼一生奉獻病理醫學的許永祥教授因不敵病魔胰臟癌而辭世，享壽63歲。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

一生奉獻病理醫學的許永祥教授因不敵病魔胰臟癌而辭世，享壽63歲。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院與慈濟大學28日在慈濟大學演藝廳舉辦解剖病理部主任許永祥教授追思學術研討會，一共近5百人，於現場及透過網路連線的方式，一起緬懷許永祥教授。這場追思結合了學術研討會，以許永祥教授最熟悉的方式來懷念許教授生前在台灣病理醫學及醫學教育的貢獻與事蹟。

許永祥教授於5月6日不敵病魔胰臟癌而辭世，享壽63歲。5月9日圓滿他捐贈病理解剖的遺願，並在13日上午，在慈濟大學追思堂舉行許永祥教授告別式。28日上午，許永祥教授追思學術研討會在慈濟大學大愛樓演藝廳展開，一起透過影片追憶許永祥教授的身影及研究，而學子們也分享許永祥教授亦師亦友的陪伴他們在醫學之路上成長的點點滴滴。

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▲▼一生奉獻病理醫學的許永祥教授因不敵病魔胰臟癌而辭世，享壽63歲。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

代表慈濟醫療法人執行長林俊龍前來致意的慈濟醫療志業副執長郭漢崇表示，許醫師經過一年與病魔的搏鬥，可惜無法成功，人生最後他期望利用自己的病理解剖，能提供多一分了解這癌症快速變化的機轉，希望給醫界一個重要教材，並對於日後有相同癌症的病人，能夠得到提早治療的契機，這種病理人的風骨，正是慈濟人大愛精神的極致表現，在此代表慈濟醫療法人致上最高的敬意。

「吾愛吾師，吾亦愛病理，我想這是慈大每一位醫學生共同的心聲！」慈濟教育志業執行長王本榮說，當時他在醫學系擔任系主任時，每年都很擔心，因為許教授是醫學系的「大當家」，每年當掉十幾位學生，但是許教授很有智慧又很慈悲，他用很多心力及時間來補強、補救學生，讓他們學會病理知識，不至於被擋修，所以每年醫學生票選時，像他這樣嚴格的老師，都是當選「最佳老師」，許教授就像證嚴法師所說的「老師心、菩薩心，愛之深，責之切。」是最佳的典範。

▲▼一生奉獻病理醫學的許永祥教授因不敵病魔胰臟癌而辭世，享壽63歲。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院舉辦解剖病理部主任許永祥教授追思學術研討會，近五百人於現場及透過網路連線的方式，一起緬懷許永祥教授。

許永祥主任生前曾向家人表示他不要辦傳統的告別式，所以這場追思會特別結合學術研討會，以他最熟悉的方式來傳遞對他的思念，包含花蓮慈院陳英和名譽院長、病理部李明勳副主任、數位病理科陳彥璋主任、泌尿部內視鏡泌尿科張嘉峰主任、醫務部吳雅汝主任、慈濟大學醫學系黃宇翔同學等分享。

慈濟大學畢業的泌尿部內視鏡泌尿科主任張嘉峰分享，大學四年級開始上病理課，對當時還是醫學生的他來說是相當大的震撼，一開始驚訝於病理的廣大精深，但是更驚訝於有這樣一位老師將病理學知識廣泛的、深刻的、有系統的、深入簡出的傳遞給他們這些學生，也在他們心中埋下種子，日後在各個專業慢慢萌發。

▲▼一生奉獻病理醫學的許永祥教授因不敵病魔胰臟癌而辭世，享壽63歲。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

張嘉峰主任說，許主任在2014年曾透過檢體發現K他命膀胱炎病人的共通點，為膀胱中皆有嚴重過敏反應，當時一起做的研究文章登上《美國泌尿學期刊》；後來2016年，他在患有間質性膀胱炎的病人中，發現九成的病人身上都有EB病毒的存在，也再次登上《美國泌尿學期刊》，而他們泌尿部也運用這研究成果使用抗病毒藥物來治療這類病人，病人端也回饋說從沒想過膀胱會有不痛的一天，也沒想過從臺北搭火車到花蓮的這一路上都可以不用上廁所！張嘉峰醫師感恩的表示，一切都要歸功於許主任的發現，而泌尿部也與許主任陸續合作研究文章共有三十幾篇，每篇皆具有臨床價值。

不直接接觸病人，不用聽診器診斷疾病，門診表上看不到他的門診，掛不了他的門診，看似一個病人都沒有，但同時也擁有最多病人，那就是病理科！病理醫學之路看似「沉默」，但卻是需要透過檢體及解剖並靠著顯微鏡找出證據，發現疾病產生的原因，做出正確的病理診斷，提供一線臨床醫師為病人訂定完整的治療計畫以及幫助更多病人，是醫療團隊中不可或缺的幕僚。

許永祥主任1990年在台大醫院完成病理專科醫師訓練後，就到花蓮服務。32年的青春全奉獻給花蓮，他不曾後悔！這些年來已累積342個病例，舉辦589場教學病理研討會。一生都在找尋各種疾病答案的許永祥，身為病理科醫師，常提及他特別感恩無語良師也就是大體老師的無私付出，除了讓醫學生、醫師練習臨床技術，他們的「身教」更是病理科醫師寶貴的經驗。一生熱愛病理、熱衷於教育的許永祥主任，在他生命的末期，更是簽署「病理解剖」大體捐贈同意書，以自身來教「最後一堂的病理解剖課」期許他的學生們能夠好好的利用他，去了解胰臟癌的快速轉變，希望藉由這堂課幫助胰臟癌的醫學研究。

▲▼一生奉獻病理醫學的許永祥教授因不敵病魔胰臟癌而辭世，享壽63歲。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

許永祥主任的女兒代表家屬憶念親恩。

為許永祥主任進行病理解剖的台灣大學附設醫院病理部吳木榮教授在現場分享病理解剖的結果，當他接到許永祥教授離世的消息時，病理科醫師應該知道病理解剖的使命，先前的先進們捐出大體做病理解剖時，都發現他們還有其他的離世原因，所以每一個病理研究所出來的學生都知道，未來他們可能要捐出遺體來貢獻病理界，這是他們的共識，因為身體是非常重要的資源寶藏，應該要毫不吝嗇的「捨己」捐出來，讓自己的身體發陽光大，將知識貢獻給臨床、學生以及任何需要的人來「利他」。

「許主任僅靠一台顯微鏡，讓臨床醫師們能給予病人最正確的診斷，讓病人能接受最準確的治療而康復」許永祥主任的好友、曾在花蓮慈院服務三十年的萬芳醫院李明哲副院長表示，他是一個結合所有優良、優秀，甚至足以成為各位典範醫師的人，在追求學術真理之路不屈不撓的精神為人所敬仰，即便他在完成這輩子當中所有明察秋毫的工作後，卻也在之後捐出身軀來繼續往真理之路前進，而許主任是一個不簡單的人，不簡單在於「堅持」才是真本領！他是有真正本領功夫的人，感謝許主任的太太卓麗貞將許主任身體留在這裡。

在溫馨分享及影片回顧之後，由許永祥主任的女兒代表家屬憶念親恩，許可欣說，想對爸爸說「You're awesome!」我們一輩子以您為榮喔，謝謝您支撐這個家，在往後人生中，我們也會遵從您的名言「只要一日有飯吃，就要幫助別人，只要一日有電燈，就要用功讀書」愛您！最後要感謝慈濟醫療團隊，在這一年的治療及協助，並感謝慈濟協助家祭、入龕及追思事宜，感念在心並代表許永祥家屬謝謝大家。

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