國際駕照7/1起正名！加註TAIWAN　樣式曝光

▲新國際駕照將加註TAIWAN。（圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

國際駕照要正名了！現行國際駕照封面僅標示「Republic of China」，交通部近日拍板，國際駕照將加註「TAIWAN」，7月1日上路，舊有駕照仍屬有效，可持續使用，新國際駕照樣式今也曝光。

公路總局今下午宣布，為強化我國國際駕駛執照之辨識性，於我國國際駕駛執照加註「TAIWAN」文字，以維護我國國人在海外駕車權益，自今(2022)年7月1日起啟用。

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公路總局表示，我國國際駕照封面加註TAIWAN方式，係加註於「International Driving Permit」上方，識別較明確，國際駕照其他格式內容並未改變。

▲新國際駕照將加註TAIWAN，圖為新舊差別。（圖／公路總局提供）

公路總局說明，我國國際駕照互惠之國家及地區有95個(美國有48州，加拿大13省)，我國國際駕照1年最高有20萬件申請，2017年到2019年每年核發國際駕照計16萬餘件、2020年起受情影響出國人數，每年核發3萬餘件。

公總表示，申請我國國際駕照須領有我國國內駕照，最長核給3年，舊版國際駕照未達有效日期前仍屬有效，民眾無須重新申請可繼續使用。交通部已請外交部駐外單位協助說明新舊版本差異，及舊版本之有效期間仍可使用。

公路總局副總林義勝表示，持有舊有的國際駕照民眾，即便其效還沒到期，也可持身分證、護照和護照影本，國內駕照，以及照片2張，就可以向監理機關申請新形式的國際駕照，規費為250元，國際駕照有效期為3年。

林義勝指出，公總已洽詢過外交部，因國際駕照是依照聯合國道路公約制定格式，只是加註台灣，沒有修改格式，不會影響聯合國規定格式，並沒有影響，樣張已送請外交部通知國際駕照互惠國。