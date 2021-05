民進黨立委籲國際駕照加註「台灣」　比照護照加強識別度

今年世界衛生大會(WHA)將於5月24日在瑞士日內瓦登場。為支持台灣加入今年的WHA,由多國議員組成的對華政策跨國議會聯盟(Inter-Parliamentary Alliance on China)在社群平台推特上發起了一場「#LetTaiwanHelp」的網路串聯活動,過去時常在聯合國會議上支持台灣立場的邦交國「聖克里斯多福及尼維斯聯邦(Federation of Saint Kitts and Nevis)」與「聖文森及格瑞那丁(Saint Vincent and the Grenadines)」,