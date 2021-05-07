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民進黨立委籲國際駕照加註「台灣」　比照護照加強識別度

▲▼民進黨立委林楚茵、李昆澤、陳素月 、趙天麟召開「對外證件勇敢秀出台灣名！護照行、國 際駕照不行？」記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨立委林楚茵等人建議，應將我國現行國際駕照樣式（右），加註台灣字樣（左）增加辨識度 。（圖／記者宋良義攝）

記者林銘翰／台北報導

外交部去年正式對外宣布新版護照封面版本，在保留現行版本的元素與架構下，放大TAIWAN字樣，將英文國名REPUBLIC OF CHINA環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的「台灣」辨識度。對此，多位民進黨立委7日呼籲，針對國際駕照封面文字缺乏識別性與混淆的問題，要求交通部應研議修改國際駕照樣式，以維護我國國人在海外的權益。

民進黨立委林楚茵、陳素月、趙天麟7日上午召開「對外證件勇敢秀出台灣名！護照行、國際駕照不行？」記者會，並邀請交通部專門委員李昭賢列席。

▲▼民進黨立委林楚茵、李昆澤、陳素月趙天麟召開「對外證件勇敢秀出台灣名！護照行、國際駕照不行？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林楚茵、陳素月、趙天麟召開「對外證件勇敢秀出台灣名！護照行、國際駕照不行？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

林楚茵表示，國際駕照在全球近70國發行，等於是民眾使用護照之外，在國際間使用另外的身分證名，但現行國際駕照只有寫了中華民國，沒有任何關於台灣的式樣或標示，希望國際駕照可以像護照一樣，讓外人清楚地看到台灣字樣，使國人在國外旅行時，可以更正確、快速地讓別人識別是來自台灣，跟中國沒有關聯。

林楚茵指出，台灣在沒有新冠肺炎的疫情期間，一年大約會發行18至19萬本國際駕照，今年的發行數可預期會大幅度降低，希望交通部在國人申請率較低時，趁機考慮未來國際駕照讓台灣被看見。

陳素月則表示，在新冠肺炎疫情爆發的一年多以來，台灣在國際上被看見，而且備受肯定，但很多識別卻不是很清楚，常讓國人在國外被誤認為是中國人，因此有必要在相關證件做明顯標示。

陳素月呼籲，台灣繼護照正名後，希望國際駕照也能夠明白標示台灣，讓外國人能清楚辨識「我們是自由民主的台灣，而不是中華人民共和國的中國人」，希望行政院、交通部順應國際情勢，將國際駕照正名台灣。

▲▼民進黨立委林楚茵、李昆澤、陳素月趙天麟召開「對外證件勇敢秀出台灣名！護照行、國際駕照不行？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

趙天麟指出，根據1949年、1968年分別通過的「日內瓦國際道路交通公約」與「維也納國際道路交通公約」，台灣都是簽約國，「締約國沒有排斥我們用台灣的名稱」，國際駕照應該比照護照，讓台灣清楚地標示在駕照上，台灣在世界上已經成為顯學，希望在國際駕照能夠趕上這波趨勢。

對此，李昭賢表示，現行國內護照已經加註台灣，交通部原則上支持在國際駕照上，研議加註台灣的可行性。此外，國際駕照是國人在海外旅行時，短期駕車重要的許可憑證，目前格式是按照1968年聯合國交通公約的版本，交通部後續將會同外交部研議加註台灣的可行性。

至於是否會訂定時間表，李昭賢則說，這部分涉及到要跟相關國家確認，針對加註等方式有些細節，交通部會盡快處理，交通部在會商外交部後，會再做相關處理。

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