北市今年將重啟「忠孝西路行駛機車」評估報告　議員提議「試辦開放」

記者袁茵／台北報導

台北車站前的忠孝西路禁行機車已行之多年，但仍有不少機車族期盼開放，而台灣機車路權促進會也發起「7月9日騎上忠孝西路」行動，引發外界熱議。針對忠孝西路行駛機車計畫，台北市交通局長陳學台說明，近年有針對公車路線做調整，會重啟忠孝西路開放機車的評估報告。

台北市議會31日下午進行市政總質詢，無黨籍台北市議員林亮君表示，機車族發起7月騎上忠孝西路活動，該路段是台北市第一條禁行機車道路，台北市西區門戶計畫中卻未納入機車族期盼已久的「忠孝西路行駛機車計畫」，北市交通局上次評估該計畫是在2018年，未來會不會再重啟評估報告？

台北市交通局長陳學台回應，會，這幾年有針對公車路線或班次做調整，會再看一下目前公車行進忠孝西路班次數，看有沒有機會，「今年會再做一次檢討。」

林亮君指出，忠孝西路禁行機車是機車族心中一直以來的痛，每到此處都要大迴轉、避開忠孝西路的「黑洞區」，結果變成機車族塞在忠孝西路以外的周邊道路上，這樣對車流舒緩也沒幫助，希望交通局在忠孝西路開放禁行機車上採取開放態度，甚至試辦在特定時間內開放機車行駛忠孝西路，有條件一步步開放後，再視事故率是否減少。而陳學台則說，會朝這方向檢討。

▼台北市議員林亮君。（圖／記者林敬旻攝）