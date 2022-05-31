　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市今年將重啟「忠孝西路行駛機車」評估報告　議員提議「試辦開放」

記者袁茵／台北報導

台北車站前的忠孝西路禁行機車已行之多年，但仍有不少機車族期盼開放，而台灣機車路權促進會也發起「7月9日騎上忠孝西路」行動，引發外界熱議。針對忠孝西路行駛機車計畫，台北市交通局長陳學台說明，近年有針對公車路線做調整，會重啟忠孝西路開放機車的評估報告。

台北市議會31日下午進行市政總質詢，無黨籍台北市議員林亮君表示，機車族發起7月騎上忠孝西路活動，該路段是台北市第一條禁行機車道路，台北市西區門戶計畫中卻未納入機車族期盼已久的「忠孝西路行駛機車計畫」，北市交通局上次評估該計畫是在2018年，未來會不會再重啟評估報告？

台北市交通局長陳學台回應，會，這幾年有針對公車路線或班次做調整，會再看一下目前公車行進忠孝西路班次數，看有沒有機會，「今年會再做一次檢討。」

林亮君指出，忠孝西路禁行機車是機車族心中一直以來的痛，每到此處都要大迴轉、避開忠孝西路的「黑洞區」，結果變成機車族塞在忠孝西路以外的周邊道路上，這樣對車流舒緩也沒幫助，希望交通局在忠孝西路開放禁行機車上採取開放態度，甚至試辦在特定時間內開放機車行駛忠孝西路，有條件一步步開放後，再視事故率是否減少。而陳學台則說，會朝這方向檢討。

▼台北市議員林亮君。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員林亮君。（圖／記者林敬旻攝）

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
賠很大！防疫保單理賠金額跳增至40億　保費收入近2倍
快訊／忠孝東路男子當街遭砍！　無生命跡象
鳳梨「被連某提告恐嚇」！　接警察電話傻眼了
快訊／朴信惠生了！　老公崔泰俊陪在身邊
去日本玩新規定！旅客需「投保醫療險」　不幫付新冠治療費
沒跟上都更！三重14坪畸零地求售　恐連檳榔攤都難蓋
快訊／九宮格正式取消！　國高中1人快篩陽「全班停課3天」
天虹副總撞死人　警方再宣布「這3人」加重懲處
白髮悲送黑髮人！罹難飛官家屬趕抵現場　徐媽媽哀痛喚兒
每5人就有1人後遺症　最新研究「長新冠」2症狀最常見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文路線在對抗賴清德？　親賴人士揭「賴清德外交兩岸立場」

兒童大型接種站是白癡政策？他曝疫苗分配率　「有得打都樂觀其成」

六都墊底！北市兒童疫苗施打率26.6％　柯文哲：莫德納抽單太多

國民黨立院黨團首席副書記長「3搶1」謝衣鳯勝出　沒人投給葉毓蘭

北市今年將重啟「忠孝西路行駛機車」評估報告　議員提議「試辦開放」

幼兒園生師比41年未調　林宜瑾：公幼不如以往搶手「應全國調降」

大巨蛋分潤「營收1千北市分6元」　黃珊珊：從政以來最欣慰一天

AT-3服役38年10殉職　她接到徐大均同學母親電話：軍機早該換

快訊／教保人員不當管教最重罰60萬　立院三讀修正《幼教法》

恩恩爸要求公開通聯紀錄　新北承諾：該提供的一定會給

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

蔡英文路線在對抗賴清德？　親賴人士揭「賴清德外交兩岸立場」

兒童大型接種站是白癡政策？他曝疫苗分配率　「有得打都樂觀其成」

六都墊底！北市兒童疫苗施打率26.6％　柯文哲：莫德納抽單太多

國民黨立院黨團首席副書記長「3搶1」謝衣鳯勝出　沒人投給葉毓蘭

北市今年將重啟「忠孝西路行駛機車」評估報告　議員提議「試辦開放」

幼兒園生師比41年未調　林宜瑾：公幼不如以往搶手「應全國調降」

大巨蛋分潤「營收1千北市分6元」　黃珊珊：從政以來最欣慰一天

AT-3服役38年10殉職　她接到徐大均同學母親電話：軍機早該換

快訊／教保人員不當管教最重罰60萬　立院三讀修正《幼教法》

恩恩爸要求公開通聯紀錄　新北承諾：該提供的一定會給

大陸服裝品牌把「台灣標成海洋」遭官方重罰360萬：不完整地圖

旅日回饋衝破10%！樂天攜虎航推「樂虎卡」　首年發卡量目標10萬

世基生醫「痛風藥安全診斷試劑」正式納健保　曝精準治療再邁大步

雨中擦撞火氣大！駕駛撂倒外送員跨坐壓制　進警局冷靜不告了

台中榮總嘉義暨灣橋分院　端午連假門診醫療時間調整

柯P擬下週恢復實體上課　教長：尊重但「期待因校制宜」

羅力準備好了！開季調整慢有原因　本土年資「順其自然」

陸外交部：沖之鳥是礁不是島　不能擁有專屬經濟區和大陸架

5歲童走2公里看烏龜迷路...警送回家　阿嬤嚇壞：你太可怕了

日漫畫家第1！追蹤數4天超車216萬《我英》作者　冨樫獵人手稿再更新

政治熱門新聞

立法院昨天打完架　今天3名立委快篩陽

快訊／蘇貞昌宣布明起入境免鼻咽採檢　唾液篩檢就可離開機場

AT-3墜毀岡山飛官殉職　他看地圖嘆：保護民眾到最後一刻

柯文哲轟兒童接種站「白痴命令」　蘇貞昌：與篩檢站動線不同

快訊／陳水扁確診　自曝昨晚突感不適

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

朱學恒直播2小時收驚人斗內！加倍捐嗆爆側翼

快訊／徐大鈞駕AT-3教練機殉職　蔡英文哀慟不捨：釐清事故原因

不願收回「白痴命令」　柯再罵中央笨

ET民調／70.3%要嚴守國門「入境7+7」　56.6%不滿陳時中防疫表現

立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職

快訊／AT-3學官徐大鈞沒呼叫、沒跳傘　空軍官校暫停全部訓練

蔡炳坤確診6天社交APP才通知　諷：怎不早說？

周玉蔻再爆料徐巧芯　「曾為一張罰單罵分局長」

更多熱門

相關新聞

北市5-11歲兒童BNT逾3成打完首劑

北市5-11歲兒童BNT逾3成打完首劑

兒童BNT疫苗打氣旺，根據台北市教育局今（31日）公布統計資料，截至昨（30日）為止，北市學校5到11歲兒童當中，已有4萬6478人完成第一劑疫苗接種，比例達到32.43%，北市教育局預估，本週五（6/3）至少有7萬名5到11歲在北市就學兒童，可完成第一劑疫苗接種，校園內疫苗覆蓋率約可達一半。

不願收回「白痴命令」　柯再罵中央笨

不願收回「白痴命令」　柯再罵中央笨

柯批中央：好大喜功累死三軍

柯批中央：好大喜功累死三軍

大巨蛋遠雄賺千元「分潤北市府6元」　確保年收3600萬

大巨蛋遠雄賺千元「分潤北市府6元」　確保年收3600萬

關鍵字：

北市台北市台北市政府林亮君交通局忠孝西路機車摩托車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／汪小菲終於道歉大S　

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

今本土+80656！各縣市分佈曝

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝挑戰過程

快訊／今增90死！本土+80656

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

更多

最夯影音

更多
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆
模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面