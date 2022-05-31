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兒童BNT疫苗打氣旺　北市5-11歲逾3成打完首劑、本週可達半

▲▼台北市兒童BNT疫苗開打,新冠肺炎,本土疫情,疫苗接種,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲北市兒童BNT疫苗開打，到昨天已超過3成完成第一劑接種。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

兒童BNT疫苗打氣旺，根據台北市教育局今（31日）公布統計資料，截至昨（30日）為止，北市學校5到11歲兒童當中，已有4萬6478人完成第一劑疫苗接種，比例達到32.43%，北市教育局預估，本週五（6/3）至少有7萬名5到11歲在北市就學兒童，可完成第一劑疫苗接種，校園內疫苗覆蓋率約可達一半。

兒童BNT疫苗從上週四（26日）起在校園內開打，北市教育局表示，整體打氣旺盛，總計超過5成家長表示有意願讓孩子施打兒童BNT疫苗，而較早開始施打的莫德納疫苗，反而有家長抽單的現象。

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外傳設籍在北市5到11歲兒童第一劑疫苗接種率僅有14.4%，北市教育局指出，該統計是以戶籍地為基準，但北市更重視校園內學生實際上疫苗接種情形，故早已安排好就讀北市公私立國小及幼兒園學生，從上週四起到本週五的9天內，完成校園集中疫苗接種，截至昨天為止，就讀北市國小及幼兒園5到11歲兒童第一劑接種率已達到32.43%，遠超過以戶籍統計數字，可以提升北市校園防疫力。

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▲北市兒童BNT疫苗上週四起開打，預估本週五覆蓋率可達到五成。（圖／記者李毓康攝）

教育局分析，就讀北市公私立國小及幼兒園5到11歲學生共14萬3310名，目前共有7萬2571名家長有意願讓孩子接種第一劑疫苗，截至昨天止，已有4萬6478人在校內完成第一劑疫苗接種，疫苗覆蓋比例達32.43%，加上不少家長自行至疫苗預約平台或醫院特別門診預約接種，預估在本週五疫苗覆蓋率將可達到一半。

至於青少年BNT部分，北市教育局表示，共有9萬1633名學生表達有意願接種追加劑，比例高達74.37%，將同步展開接種，希望有效提升校園防疫力，儘早回歸實體校園生活。

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