6年18人殉職！他曝「美軍出事率也高」：用大兵的命換飛航安全

記者朱祖儀／綜合報導

高雄岡山空軍官校110年班的23歲徐大鈞少尉，今（31）日早上駕駛AT-3教練機實施單飛訓練時，於8時8分在岡山光點消失，搜救單位已尋獲機體遺骸及徐大鈞遺體。消息一出讓外界都感到相當遺憾，許多網友也針對此事故提出討論，但就有人透露，美軍也是犧牲了許多人才換得如今的飛航安全。

▲AT-3教練機失事地點。（圖／民眾提供）

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一架AT-3教練機上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務，不幸發生事故，雖搜救團隊即時展開救援行動，但駕駛飛官徐大鈞少尉仍不幸殉職。總統蔡英文得知憾事後，指示國防部釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜；國防部稍早發出聲明強調將依總統指導，也希望各位官兵同仁持續打起精神、堅守崗位。

根據《東森新媒體ETtoday》統計，蔡政府上任6年以來，發生17起意外事件，其中10起墜機，共釀18人殉職，包括2016年雄風三型反艦飛彈誤射事件、2016年CM-11勇虎式戰車失衡墜溪、2017年飛彈快艇擦撞娛樂船北洋號、2017年幻象2000失聯、2018年F-16戰鬥機失聯墜毀、2020年UH-60M黑鷹直升機墜毀、2020年海軍陸戰隊漢光演習膠艇翻覆、2020年OH–58D聯合操演墜機、2020年金防部M41A3戰車翻車、2020年F-5E戰機墜海、2020年F-16A墜海、2021年F-5E墜海、2021年阿帕契誤射飛彈發射架、2022年F-16V墜海、2022年幻象2000墜海、2022年IDF戰機卡跑道，及此次AT-3教練機墜機。

▲網友透露，美軍也用了許多人的命才換得飛航安全。（圖／翻攝自PTT）

6年來已18人殉職，就有人好奇，如果此事發生在前總統馬英九任職的時候，結果是否會改變。對此，就有網友分析，飛官不幸殉職的問題和當權者無關，即使是美軍擁有良好的彈射座椅及訓練如何逃生，可是美軍出事機率也很高，「尤其是在航母起降動不動就出意外」，但每次事故發生後就靠著反覆練習及檢討，「用了不知道多少條美國大兵的命換來飛航安全，也做出了成熟的多空域協同作戰」。