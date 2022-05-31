獨／AT-3教練機墜毀岡山！現場勘驗畫面曝光　飛機引擎散落田中

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄空軍官校AT-3少尉飛官徐大鈞上午8時3分進行飛行訓練時，卻在起飛5分鐘後光點消失，飛機墜毀於岡山區田厝一路77號附近，而徐大鈞不幸殉職。根據現場目擊民眾表示，當時聽見一聲巨響，隨後就看見大片白煙竄出，才知道飛機墜毀，而事後相關單位抵達墜機現場勘驗，只見飛機殘骸四散，飛機引擎也散落在田中，現場慘不忍睹。

▲AT-3教練機墜毀岡山，引擎散落田中。（圖／記者陳宏瑞攝）

根據了解，殉職的飛官少尉徐大鈞，空軍官校110年班，年紀僅23歲，飛行總時數為126.20小時，AT-3飛行時數為24小時。今天早上8點3分駕駛飛行編號AR32機號852起飛，學官第二次單飛，於0808時於大崗山仁德田厝里光點消失。

空軍、警消獲報後趕緊前往搜索，失事現場無撞到其他民宅及建物，僅有一具遺體無其它傷者，經確認是少尉飛行官徐大鈞。

此外，有目擊民眾表示，事發當時先聽見「咻」的聲響，接著就「砰」一聲，隨後就看見大片白煙竄出，宛如原子彈爆炸現場，而起初眾人還以為是油罐車爆炸，仔細一看才發現是飛機墜毀。

▲▼AT-3教練機墜毀岡山，相關單位抵現場勘驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

另外，墜機現場畫面也隨之曝光，只見飛機殘骸四散，甚至連引擎也散落在田中，而相關單位稍早也抵達現場勘驗，目前失事現場已經被憲兵封鎖，後續將由空軍司令部統一說明。