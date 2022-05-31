快訊／23歲徐大鈞駕AT-3殉職！　最後「帥氣身影」曝光

▲Victor Chen捕捉到訓練畫面。（圖／翻攝自臉書／我愛學甲大北門區）

記者周亭瑋／綜合報導

空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄墜機，23歲駕駛飛官徐大鈞少尉不幸殉職，就有網友稍早還分享，5架AT-3教練機於台南沿海上空編隊噴煙訓練表演，不料隨後傳出憾事，讓各界哀慟不已。

社團管理員Victor Chen今早在「我愛學甲大北門區」發文，表示「今天早上7-8點多，學甲的天空可以看到空軍分列式的噴煙訓練表演，向辛苦的捍衛戰士致敬！」

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從多張照片可見，5架AT-3教練機在天空畫出長條煙霧，襯著藍天白雲的背景，場面十分壯觀。

▲編隊非常帥氣。（圖／翻攝自臉書／我愛學甲大北門區）

而徐大鈞少尉殉職消息傳出後，Victor Chen也感慨，這是上午約7點50分左右，在學甲光華里拍下的照片，剛剛才驚知後續傳出墜機事件，非常震驚與不捨。

據了解，少尉徐大鈞是空軍官校110年班，年紀僅23歲，飛行總時數為126.20小時，AT-3飛行時數為24小時。今天早上8點3分駕駛飛行編號AR32機號852起飛，學官第二次單飛，於0808時於大崗山仁德田厝里光點消失。

空軍、警消獲報後趕緊前往搜索，失事現場無撞到其他民宅及建物，僅有一具遺體無其它傷者，經確認是少尉飛行官徐大鈞。目前失事現場已經被憲兵封鎖，後續將由空軍司令部統一說明。

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