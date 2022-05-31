拜登表態願軍事保台後　美中防長6月擬當面對話

▲美中國防部長預計在新加坡會面。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝自國防部官網）

文／中央社記者尹俊傑紐約30日專電

華爾街日報引述知情人士說法報導，美國總統拜登表態願在中國對台動武時軍事介入後，美中安排雙方國防部長6月在新加坡香格里拉對話場邊當面對話即將定案。

第19屆香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）預定6月10日至12日舉行，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾說將赴新加坡出席。中國尚未宣布國防部長魏鳳和是否與會，但知情人士表示，魏鳳和打算親自參加。

報導提到，國防部長與其他官員常在香格里拉對話前及舉行期間私下會面。美中為台灣而緊張加劇之際，奧斯汀與魏鳳和會面將別具意義。

拜登上週訪問日本期間被媒體問及是否願在台海衝突時軍事介入保衛台灣時回答「是的」，並說「那是我們做過的承諾」。他事後澄清美方未放棄對台長期奉行的「戰略模糊」，北京仍表達不滿，並宣稱近期在台灣周邊海空域軍演是對「美台勾連活動」發出警告。

魏鳳和2018年3月晉升中國國務委員兼任國防部長，隔年6月在香格里拉對話期間與時任美國代理防長夏納翰（Patrick Shanahan）會談。過去兩年，這項英國智庫國際戰略研究所（IISS）主辦的活動受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而取消。

知情人士說，奧斯汀與魏鳳和當面對話尚未敲定，計畫仍可能生變。

今年4月，奧斯汀與魏鳳和首度通話。根據五角大廈記述，兩人通話時討論美中防務關係、區域安全議題及俄羅斯入侵烏克蘭。

中國國防部對話紀要略微不同，提到魏鳳和向奧斯汀說「台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整」。

美中國防部長上次當面接觸是2019年11月，魏鳳和在泰國曼谷會見時任美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。

奧斯汀5月稍早告訴聯邦參議院撥款委員會，他期待在新加坡與魏鳳和碰面，希望兩人當面接觸有助於區域安全穩定，「我們都意識到對話和維持管道暢通的重要性」。

報導寫道，美中軍事官員多次運用香格里拉對話場合緩和緊張氣氛。2018年，魏鳳和藉這項亞洲安全峰會見到時任美國國防部長馬提斯（Jim Mattis），邀請他訪問北京。馬提斯數週後赴北京會見魏鳳和及中國國家主席習近平，中國國防部形容此訪取得「積極的、建設性的成果」。