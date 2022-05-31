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大陸 大陸焦點 特派現場

陸小學教科書驚現「打老婆」課文！　插圖強化性器官

▲▼中國大陸教科書內文出現「打老婆」 。（圖／翻攝「梅園雜談」）

▲人教社教科書內文出現「打老婆」 。（圖／翻攝「梅園雜談」）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸日前爆出教科書爭議，中國教育部轄下「人民教育出版社」（人教社）出版的小學教材遭批「醜化中國人」，還出現男童性器官圖畫、毆打女性文字以及五星旗倒掛等圖畫，引起極大爭議。

微博以及陸媒近日流傳多張由人教社出版的小學教材中的詭異圖畫，除了插圖中小朋友表情讓人迷惑，在許多插圖裡還能看到男童即便穿著褲子，仍被明顯地畫出生殖器的被包覆住的外觀輪廓。

▲▼人教社教科書插圖性別意識扭曲，凸顯性器官 。（圖／翻攝推特「@amyultra75723」）

▲▼教科書中男童性器官被凸顯出來，還有女孩驕傲地被男孩舔汗 。（圖／翻攝推特「@amyultra75723」）

▲▼人教社教科書插圖性別意識扭曲，凸顯性器官 。（圖／翻攝推特「@amyultra75723」）

其中一頁內容截圖，甚至能看到課文裡寫下，「雄雞說：主人真沒用，我那麽多老婆，喜歡誰就和誰親近，主人卻連一個老婆也管不住」，「他把老婆關進屋裡打到她求饒，之後兩人和好如初，就像什麼事也沒發生一樣」，等誇張句子。

此外，中國大陸上市國企「鳳凰出版傳媒集團」旗下「江蘇少年兒童出版社」，和南京師範大學聯合創辦的「東方娃娃雜誌社」出版一本幼兒讀物，當中也能看到2名傾慕女孩的男童，一邊說著「姊姊，你好漂亮。你的汗是什麼味道呢」，一邊舔著女孩的手臂，周遭還有汗水四處噴濺，另一名男童則說，「呃，也是鹹鹹的。」

▲大陸人教版教科書插圖被網友吐槽無審美觀。（圖／翻攝四川觀察）

▲▼插圖中人物表情行為讓人困惑。（圖／翻攝四川觀察）

▲大陸人教版教科書插圖被網友吐槽無審美觀。（圖／翻攝四川觀察）

類似的歪風圖片紛紛被微博網友流傳砲轟，「辣眼睛，這配圖怎麼過審的」、「這種毒教材就是犯罪」、「抵制人教社所以出版」、「教材的問題很大，除了插圖，還有內容，課外讀本，輔導書更亂，而且亂了很多年了，每年都有老師反應，無果。」

官方日前表示會對中小學教材進行全面排查，針對教材內容和插圖等，發現問題立即整改，並已責成人民教育出版社立即改善。人民教育出版社也公開道歉，強調已成立工作專班，全面負責小學數學教材插圖整改工作，啟動相關工作，會在今年9月1日前全面改善，確保2022年秋季學期開始按時使用新教材。

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