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小米手環7明預購！螢幕大25%、全天血氧偵測　今公布台灣售價

▲▼小米手環7。（圖／翻攝中國小米官網）

▲小米手環7中國今開賣。（圖／翻攝中國小米官網）

記者張靖榕／綜合報導

新一代小米手環7已於本月24日在中國發表，預計今（31日）正式開賣；台灣方面則將於6月1日預購，部分售價將會在今天揭曉。小米手環7一般版（標準款）售價249元人民幣（約新台幣1084元），NFC售價則是299元人民幣（約新台幣1301元）。新一代將從1.56吋升級為1.62吋AMOLED顯示螢幕，新增全天連續血氧偵測，低血氧會發出震動預警。

新一代小米手環7螢幕邊框縮減，可視面積較前一代提升25%，亮度從450nit提升至500nit，「息屏顯示」功能讓使用者在不抬起手腕或點擊的情況下，也能隨時查看時間等訊息，並且導入全天候連續血氧偵測功能，血氧含量低於90%就會震動預警。此外還具備心率、睡眠偵測，並內建4大專業運動數據分析，包括恢復時長、訓練負荷、訓練效果與最大攝氧量，擁有120種運動模式，提供6顏色款式的腕帶選擇。

電池容量方面，由125mAh提升至180mAh，同樣採磁吸式充電，重量從12.8克略增至13.5克，與此前同樣具備5ATM防水等級。

台灣小米日前已表示6月1日起即可預購小米手環7，不過考量國際版NFC 伺服器架設等問題，目前未規劃在台灣上市NFC版本，若有相關上市資訊會在第一時間公告。

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