全新進化黑科技　「護髖」行動有一套

【企劃特輯】

隨著運動風氣越來越普及，運動傷害比例也越來越高；雖然運動傷害常發生的部位以「膝關節」最多，但是「髖部」受傷的個案也明顯增加；醫師提醒：髖部受傷對生活的影響極大，特別需要注意；當遇到髖部肌肉拉傷，首先會感覺到大腿與臀部相交的前部區域會有點輕微的疼痛、痙攣或劇烈疼痛，走起路來會一跛一跛的，嚴重時可能需要拐杖或是支撐物才能行動，運動專家指出：如果髖部長期受傷，可能會影響老年的行動力，所以運動時一定要特別注意髖部的保護。

運動教練提醒：運動時「護髖」不能少



運動教練提醒：如果不幸因為運動發生了髖部不適的症狀，一定要立即休息、停止任何導致疼痛的動作、並且冰敷20分鐘，如果發生疼痛或腫脹的部位，在上述建議方式的兩週後沒有改善，請趕快諮詢你的物理治療師或專科醫生。當然如果在運動時，就能最好保護措施，可以大大降低髖部受傷、收損的機會。

▲石墨烯塑崩未來褲五大體雕編織法中，其中「護髖」部位保護效果提升50%。【官網優惠組】

「護髖神褲」上市 用科技守護髖部健康



市售的運動褲中顯少有針對保護髖部設計的功能，因此新上市的「石墨烯塑崩未來褲」耗費了3000萬元的研發經費，並採用造價8500萬元的德國進口機台，在製程上有重大突破，特別在髖部採用先進的「DDT雙層扭旋堆疊核心技術」(the dubbing of double-decker twisted) ，這種立體3維編織法（HSG+），可以強化運動時對髖部的保護力，可以降低50%的衝擊力，就像是「護膝」保護膝蓋的效果。

▲「石墨烯塑崩未來褲」耗費了3000萬元的研發經費，並採用造價8500萬元的德國進口機台，在製程上有重大突破。【東森購物特惠組】

▲許多網紅不管平常出門或是運動，也都會穿著石墨烯塑崩未來褲。

石墨烯釋放能量 舒緩痠麻不適感



另外，「石墨烯塑崩未來褲」中有高比例的石墨烯材質，與皮膚接觸後可以釋放遠紅外線，對於運動時髖部出現的痠麻感、腫脹不適感都有很好的改善效果。運動專家建議，運動時除了護膝、護腕之外，「護髖」也是很重要的一環，穿上「石墨烯塑崩未來褲」的確可以幫助減少髖部受傷的機率，也是對健康很好的投資。

▲石墨烯釋放高遠紅外線，能促進血液循環、提升新陳代謝。

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