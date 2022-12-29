天冷年輕人也易猝死！醫曝：室內多「這物」能保命

【企劃特輯】

近期寒流一波波來襲，多處創下今年入冬以來最低溫紀錄，而低溫又易造成猝死，根據研究發現，年輕人常常自認健康，反而會過於輕忽保暖工作，現在冬天年輕人的心肌梗塞比例正在上升中。另外，許多猝死都是在室內發生，起床或是房內溫度處在低溫，身體一下子調節不了，導致體溫溫差太大，血管快速收縮而引發，因此醫生呼籲民眾，不論是幼兒、年輕人、長輩都一定要做好保暖、禦寒準備。

舒適輕薄 不論家用、出國都方便！猶如自帶暖氣機

天氣冷不一定要蓋厚棉被才保暖！由林美秀、吳淡如代言的「PP石墨烯智能超導被」有於一般羊毛被、羽絨被厚度，只有它們的1/3，非常輕薄，蓋久不會有厚重悶熱感，不論小孩、長輩蓋在上身都舒適服貼；此外，也非常好收納、不占空間，相當適合現代人的居住空間或是攜帶出國。

莫爾超晶格石墨烯XNASA太空科技 打造超強保暖好物

業者還與美國NASA合作，使用太空衣面料的織物與智能超導被做結合，讓智能超導被能仿照太空衣各層布料的特性，確保在極端的溫度下能恆溫變化，做出快速蓄熱、恆溫又透氣的強大功能；且將HSG+石墨烯轉成「莫爾超晶格結構」，能放大其物理能量24倍，釋放出「衝擊型遠紅外線波」，不用插電，10秒就能蓄熱升溫，大幅提升整體血液循環，讓全身產生微循環、改善手腳冰冷的效果，比起一般電熱毯、遠紅外線毯被，更加安全有效，讓成為新型的「禦寒寶被」。

石墨烯+超導布 效能大躍進！一毯效果多：保暖、輕薄、健康循環

人體每一秒鐘有許多生物電流流動，用來進行細胞氧化還原或傳輸各項信息來平衡器官功能，生物電流失衡就會導致人體各組織、器官功能的紊亂，也是人體各種疾病和慢性病的源頭。

石墨烯智能超導被從表面到裡被，總共有四層石墨烯材質獨家「超導布」，能讓石墨烯的特性保持穩定，帶動體內的生物電流，讓人體維持正常的生理功能處於健康狀態中，也讓智能超導被的整體功能更加優異；也經過TTRI紡織產業綜合研究所檢測確定含有石墨烯、能增加血流循環外，因將石墨烯直接織入紗線中，讓智能超導被不會因洗滌而喪失效果，效果能永久有效。

石墨烯不一樣！智能超導被效果 口碑傳遍演藝圈

林美秀分享：「每到冬天明明就很累，卻因為手腳冰冷，很難入睡。但自從用了智能超導被後，每天都能一覺到天亮！」吳淡如也表示：「智能超導被不僅獲得衛福部醫療器材認證，不需插電，蓋在身上就能快速升溫蓄熱、提升睡眠品質，不但安全還能省下電費的帳單，為了自己、為了長輩的健康，真的值得擁有一條。」

不只吳淡如、林美秀大推，連資深藝人貝蒂、高群、資深媒體人呂文婉、財經主播陳明君也都是智能超導被的粉絲。陳明君分享：「我非常怕冷，而且半夜都會被冷醒，遇到智能超導被後，我終於能好好睡覺了，睡覺睡得好免疫力也不會出包。」高群也說：「年紀大循環變差，很多新聞報導都是睡覺睡一睡突然走掉，真的是嚇死人，還好有智能超導被，讓我安穩一覺到天亮！」

Nasa聯名 禦寒寶被「石墨烯智能超導被」哪裡買？

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8bg

●momo購物網特惠組：https://chshop.work/5c9jS

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號

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