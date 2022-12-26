救命黑科技背心　循環修復保暖一次到位

【企劃特輯】

極地氣候來襲，強烈冷氣團一波接一波，寒流發威使全台急病送醫人數激增，１天奪走68條人命，不少醫師疾呼高危險族群要特別做好保暖。面對冷到刺骨的天氣，最重要的就是要保護好身體臟器以免受寒，許多人衣服拚命疊加，穿得像米其林，但挑錯衣料材質，不僅保暖度不足，還可能導致室內外溫差大一不小心就感冒，嚴重會引發心血管問題出現。

PP石墨烯看準寒流商機，推出只需一根手指頭就能拿起的輕薄筆挺「石墨烯智能修復背心」，利用石墨烯超導特性，蓄熱、保暖、循環一次到位，保護背部與心臟不受寒，體感溫度直接翻3倍，成為「穿的行動暖爐」；經實測，在負43度環境裡還可保留體感溫度29度，3倍智能標靶修復結合遠紅外線共振，幫助深層循環，達到自體修復。

無針孔高週波菱格壓紋 完整保護石墨烯纖維結構

有別於一般機能衣只能做到循環蓄熱，PP石墨烯獨家的HSG PLUS蜂巢式石墨烯結構，使用精密儀器透過物理剝離，再織入紗線中，百分百保留石墨烯超導特性，且水洗效果不失效。

此外，再將3層石墨烯疊加透過特殊技術，產生獨家「莫爾超晶格構造」，可加速全身微循環，結合遠紅外線共振，幫助深層循環，集中標靶式修復等於無時無刻加速血液循環、預防阻塞，也讓專業醫師證實可提升血液循環、幫助管路暢通、平衡身體酸鹼值、淨化血液降低電磁波干擾。一件背心竟有黑科技複合纖維、遠紅外線、加快循環、蓄溫鎖暖禦寒擋風、防汙疏水疏油、時尚輕盈耐磨，6大過人優勢。

有鑑於水分約佔人體70%，石墨烯背心的遠紅外線能使人體水分子產生共振，提高身體含氧量，促進細胞活力，強化免疫力並延緩衰老，當人體水分子透過共振，提高皮下深層飽水量，不僅有助於促進血液循環、新陳代謝，降低心血管疾病的發生機率，也能平衡身體酸鹼度，降低電磁波對人體的干擾，獲得醫師好評推薦。

6D剪裁完美修飾身形 立領連帽設計時尚氣場十足

過去機能服飾最為人詬病的問題便是款式老舊、單調，石墨烯智能修復背心的高週波菱格壓紋設計，避免用針孔破壞纖維結構的高密度機能面料，兼具強韌、耐磨、優質手感，時尚菱形壓紋，兼具美觀與輕盈，面料透氣防潑水、防汙，不易脫棉、起毛球。

獨家6D剪裁將底部收腰、肩線、圓柱側邊設計細節通通考慮到位，穿上不僅服貼，還能修飾身形，防風立領連帽設計選用可拆卸拉鍊式連帽立領，連帽兩端與立領接縫處採隱藏式魔鬼沾黏合，美觀不易脫落，搭配潮流拉鍊側袋，超大容量內口袋設計，物品不易掉落，外出旅行不論是折疊或塞進行李箱都不容易變形，只要穿上「石墨烯智能修復背心」就能成為穿著走的行動暖爐，寒流來也不怕。

穿的行動暖爐「石墨烯智能修復背心」哪裡買？

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8aW

●momo購物特惠組：https://chshop.work/nHEiw

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號

●門市專線：02-2288-7888、06-3120108

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/tV5QNd3YzD8