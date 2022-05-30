調查局追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

▲藝人郭彥均在臉書PO文為抗疫醫護人員打氣，卻因截圖一句話被出征。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）



記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護友人訴苦「看到這（麼）多孩子就這樣走」等截圖，引起社會議論。對此，調查局與刑事局介入，要追查造謠消息的來源推特帳號「徐芳麗」，釐清是否為農場或境外勢力操作，卻被資深媒體人黃揚明打臉表示，徐芳麗的發文時間比郭晚了快12小時。

郭彥均日前在臉書貼出醫護友人的訴苦，對話截圖中提及「看到這（麼）多孩子就這樣走」，引起網友議論，前桃園市議員王浩宇更提報CDC要求查辦，讓郭不忍砲轟刪文道歉。事後，行政院長蘇貞昌公開表示要查辦疫情假訊息，讓此案越燒越烈，調查局也溯源追查假訊息，發現都跟推特帳號「徐芳麗」有關連。

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▲調查局認為，造謠源頭是推特帳號「徐芳麗」。（圖／翻攝郭彥均臉書、黃揚明臉書）



對此，黃揚明發文表示，郭彥均在25日凌晨2時34分發文，「徐芳麗」則在25日下午1時02分推文，明顯不是「源頭」，打臉調查局的說法。此外，「徐芳麗」這個推特帳號自稱「台灣省人權觀察員」，「每天發文基本上就是說台灣政府有多糟，並且拿一堆時空錯置的新聞照片營造台灣人很慘的局面，這個五毛帳號約有4千多位追蹤者，影響力有多大呢？更何況，郭彥均事件徐芳麗並非源頭，而是轉發對話截圖的追隨者。」

「這老招了嘛」，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，「民進黨每次有問題的時候，都會去向北京求救，就是開始扣帽子嘛，對不對」；他認為，這一次的事件，讓總統蔡英文的民調大傷、重傷。

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