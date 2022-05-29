女大生告體育系猛男性侵　1姿勢做一半才喊「不要」判無罪

▲林男表示除未遭肢體反抗以及做到一半才聽到女大生喊「不要」外，女方事後的行為也無異常。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

花蓮一名女大學生透過交友軟體認識同校體育系林姓男大生，之後答應對方送消夜到租屋處的提議，當時是雙方第一次見面。事後女大生怒控遭對方按摩槍玩弄後性侵；林男坦承聽到對方說「不要」，但當時後背式已經進行到一半，堅持合意性交，並未遭到拒絕，最終花蓮高分院綜合各項證據認定，無法證明被告犯罪，因此判林男無罪。

判決書指出，女大生和林男在2020年透過「約砲神器」Tinder認識，同年6月12日晚間，女大生同意讓林男帶消夜到她的租屋處一起吃。事後女大生控告林男違反她的意願，強行以右手手指性侵她、並以按摩槍玩弄，之後以陰莖性侵得逞。

女大生表示當天因為她胃痛、肚子餓才答應讓林男帶消夜過來，對方也只說聊一下就走，沒想到之後卻突然撲上來，「拿按摩槍用我的下體，我有拒絕」，但她稱仍被對方壓在床上脫衣服，由於顧慮對方是體育系的力氣很大，「我怕有生命危險，但我還是要求他至少要戴保險套。」

女大生指出林男拿出保險套後，「就硬拖著我、抓著我，抓我的腿，強硬對我為性行為。」不過事後驗傷在女大生所說的被壓制、拖抓的部位都無明顯外傷，沒有客觀證據。

女大生說報案當下她整個人是傻住的情況，「我就一直想起那個畫面」，而且因此感到十分恐懼，甚至覺得生命遭受威脅。

林男在庭上堅持雙方合意性交，表示雖然聽到但方說不要，「可是她說『不要』的時候，我們已經進行當中了」，「我記得是…後背式的時候，就是她趴著」，「我們有換姿勢，我記得是後背式她說的」，至於女大生有其他肢體抗拒行為嗎，林男則稱「沒有」。

此外林男說性行為結束後還和女方聊了一段時間，對方自曝過去有約砲經驗，還說有女性朋友在從事「多人運動」，但要他不可以說出去，而且他說女大生還曾到浴室沖洗身體，毫不在意他還在租屋處裡，用過的保險套和衛生紙也都隨意扔在地上。

根據雙方LINE對話紀錄，案發後林男質疑女大生為何要這樣做，「我會把那天妳說的東西都讓他們聽」、「還有妳的朋友」、「我真的很傻眼」、「妳叫我不要找妳朋友什麼的，我都沒有做」、「現在妳反過來害我」。

花蓮高分院法官除審酌上述雙方供詞與證據，也了解女大生經心理鑑定有創傷後壓力症候群，但心理壓力可能部分擔心林男找上她在從事「多人運動」的朋友，或擔心被認為是出賣朋友等情況。

此外，法官審酌女大生並不確定林男是否有出言恐嚇「不能把事情說出去，否則會有危險」等，加上雖然雙方邀約時無任何性暗示，仍不能排除見面後雙方有進一步發生關係的可能，而且林男當時非一般赴約，隨身戴保險套是保護自己和他人。由於無其他明確事證，法官最終判決林男無罪。