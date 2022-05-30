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泡溫泉火辣爆紅！韓YouTuber消失2年半「6月回歸」：謝謝大家等我

▲▼ 。（圖／翻攝自芒果IG、YT）

▲芒果兩年半年無預警消失。（圖／翻攝自芒果IG、YT）

記者施怡妏／綜合報導

來自韓國的YouTuber「芒果」曾在台灣打工，在個人頻道中時常分享在台灣的生活，甜美的笑容加上火辣的身材，擁有不少死忠粉絲，但自從2019年12月24日後，頻道再也沒有更新影片，讓許多粉絲難過，不過她28日在IG無預警宣布，「將在6月份回歸」，消息一出掀起許多網友討論，「回歸就是香」。

消失近2年半的「芒果」28日在IG發限動，預告將要回歸，「YT應該6、7月會開始囉」，感謝粉絲們一路以來的支持，「謝謝大家沒忘記我，還有等我，Always love you」。

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消息一出，在PTT上立刻引起討論，有網友期待她回歸，「好看就推阿」、「芒果老師好久不見」、「芒果顏值屌打目前韓國女YTR，更別說身材了，虐死一遍」、「這兩年等得好辛苦啊」、「會再來台灣生活嗎」、「終於要回歸了！太值得哭了吧」。

不過也有網友酸，是想回來賺錢的吧，「消失了又回來幹嘛」、「大家沒忘記她，等她，是在等她解釋吧」、「未看先猜，會說心理生病了，所以不拍片」、「當初一句話都沒說，直接停更搞消失，觀感不好吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲芒果宣布回歸。（圖／翻攝自PTT）

事實上，芒果因為喜歡台灣，來台灣居住並學習中文，有著甜美清純的外表，還有令人噴鼻血的傲人上圍，前凸後翹的S曲線非常誘人，是不少男生心中的女神，過去因為一支在汽車旅館裸泡澡的影片而爆紅。不過，芒果的頻道從2019年12月24日後就沒有更新，IG的貼文也從2020年9月21日停更，直到2021年6月25日才PO文。

不少網友都好奇「芒果去哪了？」不少人提到「結婚、生子」等傳聞，但都沒有證據可以證明，也有人指出「好像回韓國了」。然而，有一名疑似是Joeman本人回應「回韓國工作」。

對於芒果無預警的消失，沒有公布消息說明，大家除了感到可惜之外，也不諒解她的行為，「前陣子也是突然想到她，發現真的都沒消息也沒交代」、「即使只是表面功夫發個動態說一下近況也不難吧，難道已經心灰意冷到直接無視粉絲嗎」。

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