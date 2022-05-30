媽媽求問「兒童打BNT」副作用　家長群回報！她飆高1指數傻了

▲有媽媽求問，帶孩子打兒童BNT疫苗的狀況。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

兒童BNT疫苗日前開打，不少父母一邊擔心搶不到疫苗施打名額，一邊又怕小孩打了會不會有什麼狀況。就有家長在臉書社團發問，「想知道這個禮拜有5歲小朋友媽媽帶去打BNT的嗎？可以分享一下狀況嗎？」吸引其他爸媽曝光孩子狀況，引發一陣討論。

一位媽媽29日上午在「家有男孩崩潰日常」發問後，許多家長紛紛在留言處分享，其中，最多人提到的就是「手痛」，「5/27下午5點打的，目前是手痛、冰敷」、「23號下午打，晚上開始覺得手稍微腫脹，目前都ok」、「施打手臂酸酸的而已，沒有其他不適症狀了」、「除了打針第2天開始手臂痛痛的，痛感延續兩天後就沒聽到他在講了。」

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▲兒童BNT疫苗25日開打。（圖／記者李毓康攝）

還有媽媽詳細記錄下孩子的變化，「5y，18公斤，5/28 9:00打的，會喊很餓且活動力旺盛，一直自己喝水，但6小時開始出現疲倦感想睡，手臂也喊痛，會說覺得冷且腳會痛」，不過，打完疫苗隔天早上，小孩起床後雖然還是會喊手臂痛，但已經無大礙，「已經在沙發上狂跳、跟著音樂一直扭屁股……」

另外，有家長則認為，小朋友好像比較容易餓，精神也格外的好，「沒有不適，但有感覺異常亢奮」、「完全沒有不良反應，還比平常亢奮，凌晨還在跳舞+高八度尖叫」、「沒任何症狀，跑跑跳跳、活力充沛……但一直在找東西吃！」、「胃口大爆發，一度以為兒子被調包。」

大多則都是沒有狀況，「打完一週完全無症狀，建議多喝雞湯補充維他命c」、「5/27打，隔天連打哪一隻手他都看不出來也忘了，生龍活虎+調皮搗蛋」、「活動力絲毫沒有減退的感覺，音量好像還加大」、「沒任何不適，惹火我的指數依然高」、「媽咪放心去打疫苗，沒什麼比病毒更可怕的了。」