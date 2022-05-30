沒抓姦在床也要賠！摩鐵開房辯按摩　人夫小三判賠正宮40萬

▲男子帶女性友人去摩鐵辯稱按摩法官不信。（圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

俗話說抓姦要在床這句話可能不成立了！高雄一名劉姓男子在退休後與妻子感情不睦，他在去年8月到11月間3、4度帶女性友人去摩鐵開房間，被妻子發現後氣炸，對老公和這名女友人提告求償110萬元，劉男到庭辯稱到摩鐵是去按摩，但法官認為，成年男女於汽車旅館的房間獨處，極易使人聯想係欲進行性交行為，認定謝男只是狡辯，判兩人應賠償正宮40萬元。

謝男妻子提告指出，她和謝男是1990年結婚，結婚超過30年，但謝男在2016年退休後，就沉迷聲色場所，對家庭不聞不問，後來甚至和女性友人過從甚密，經常出入摩鐵開房間，認為兩人已逾越女性與已婚男性間正常社交往來範疇，因此認為自己的配偶權受損，向兩人求償110萬元。

但謝男卻辯稱，他在退休後仍繼續支付家用，並沒有對家庭不聞不問，他和女姓友人到摩鐵是因為自己因背椎軟骨壓迫神經而動過手術，偶有筋骨痠痛現象，這名女性友人是牛角拔筋按摩師，他筋骨痠痛時，會請女性友人到汽車旅館內為他按摩以減輕疼痛，每次按摩費為2000元，沒有侵害老婆的配偶權。

法院審理時，這名女性友人沒有到庭，法官認為，如果謝男若真有按摩需求，大可以前往謝男和太太的家進行即可，而汽車旅館具有高度隱密性，且近年汽車旅館的商業廣告、公眾人物與配偶以外第三人進出汽車旅館遭媒體渲染、影射婚外情等新聞層出不窮，因此汽車旅館所極易便利男女間的性交行為，已為一般社會大眾既定印象，成年男女於汽車旅館內之房間獨處，極易使人聯想要進行性交行為，認為謝男的辯詞有違常理，不足採信，因此既使沒查到2人有抓姦在床，但仍已逾一般異性朋友交際界線，因此判兩人應賠正宮40萬元，全案可上訴。