　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不甘已婚女同事想分手　恐怖男茶水間摸下體傳訊「手上留味道」

▲告白,辦公室,同事,人際關係,顯圖。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小鈺隱瞞已婚、跟杜姓同事交往，事後反悔，杜男卻不接受，在公司茶水間及廁所亂摸強吻，遭判4年4個月。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡怡萍／台南報導

台南一名杜姓男子與女同事小鈺（化名）因工作認識後交往，但不久小鈺就表達想分手，杜男追問原因，才驚知原來小鈺早就結婚。杜不甘心感情受騙、多次約小鈺到公司茶水間講清楚，竟趁機熊抱、強吻，掀開小鈺衣物撫摸胸部，猥褻下體得逞。台南地院將杜男依照妨害性自主，判處有期徒刑4年4月，可上訴。

判決指出，杜男於2020年11月初認識了女同事小鈺，2人互動頻繁親密而順勢在一起。不料，才經過半個月，小鈺就提出想分手的請求，更直言其實她「已經結婚」，覺得這樣這樣是不對的、不想再對不起老公，杜男傻眼無法接受，認為開頭是小鈺主動勾引，多次傳訊息要她在公司講清楚。

杜男約小鈺到公司茶水間外防火巷，卻不顧抵抗直接將人拉到腿上，強掀上衣親吻胸部，又伸進內褲撫摸小鈺下體，猥褻得逞；隔日杜約在同樣地點，但小鈺並未赴約，2人卻剛好又在公司樓下巧遇，失去理智的杜男將小鈺強拉進廁所，從後熊抱並摸胸、伸進內褲摸下體，因為外面傳出聲響杜才匆匆離去。

事後小鈺報警，並表示以為杜男從一開始就知道自己已婚，所以在杜告白時有接受，但馬上良心發現、覺得不能這樣繼續下去，就開始疏遠、敷衍，最後表明不願意再聯繫，但杜仍頻頻騷擾，甚至要求以「肉體」補償，遭到侵犯後還傳訊「生氣？反抗你濕很快，互相配合對大家都好。手上還有殘留味道」，讓她相當崩潰。

台南地院審理認為杜男不顧小鈺意思，憑藉體型、力氣優勢，對小鈺強行猥褻得逞，且迄今否認犯行，無任何歉疚心態，依照妨害性自主罪，處杜男4年4個月徒刑，仍可上訴。

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
確診勞保傷病給付申辦方式一次看！　5年內請領才有效
好友確診已過2週「他聚會沒邀」　曝1顧慮憂：該跟康復者吃飯嗎
楊小黎「吃Omicron全餐」咳到吐　8症狀爆發：沒想到這麼
戴資穎奪本季首冠！　再刷「超狂新紀錄」
妻子上班「穿太露」！夫氣炸率2友擄走她　直奔摩鐵
快訊／午後雷雨開炸！3縣市「大雨特報」防雷擊強陣風
「快篩陽＝確診」下周全民適用　一次搞懂防疫險理賠！
快訊／增53死！　今增7萬9441例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全班面前狂酸「笨蛋三人組」　劣師羞辱男童判賠20萬確定

雙黃線迴轉被抓...台南輕旅行毀在酒駕　駕駛送辦同車3人連坐

妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸率2友持刀擄走她　直奔摩鐵下場慘

不甘已婚女同事想分手　恐怖男茶水間摸下體傳訊「手上留味道」

史上最慢速車禍！台中19歲正妹酒駕　滑行飄過路口連撞2機車

板橋男公園隨機傷5人！被壓制頭破血流　警員竟遭公審：執法過當

4少拍熱舞片傳抖音...大叔說不雅遭比中指！亂鬥一場他背部中刀

在台北轉運站打翻水害人摔倒骨折　作業員判刑3月還要賠21萬

吊嘎男當街揮菜刀狂奔砍人　警扯衣+噴辣椒水制伏

50歲女護理師8千萬擇偶　退休醫霸氣獻聲：我的家產就有這麼多

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

全班面前狂酸「笨蛋三人組」　劣師羞辱男童判賠20萬確定

雙黃線迴轉被抓...台南輕旅行毀在酒駕　駕駛送辦同車3人連坐

妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸率2友持刀擄走她　直奔摩鐵下場慘

不甘已婚女同事想分手　恐怖男茶水間摸下體傳訊「手上留味道」

史上最慢速車禍！台中19歲正妹酒駕　滑行飄過路口連撞2機車

板橋男公園隨機傷5人！被壓制頭破血流　警員竟遭公審：執法過當

4少拍熱舞片傳抖音...大叔說不雅遭比中指！亂鬥一場他背部中刀

在台北轉運站打翻水害人摔倒骨折　作業員判刑3月還要賠21萬

吊嘎男當街揮菜刀狂奔砍人　警扯衣+噴辣椒水制伏

50歲女護理師8千萬擇偶　退休醫霸氣獻聲：我的家產就有這麼多

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」！神奇影片瘋傳

妹子面上外商「憂換太多公司履歷難看」　網見薪水勸跳槽：往上爬

「絕美白羚羊」現蹤高爾夫球場　神祕氣息看傻網：是山犬！

曼赤肯當「最佳代言人」表情秒走鐘　雙手抱胸銷魂表情萌暈店員

楊丞琳意外抓包經典歌「被亂改名」　看傻眼求助：替我反映一下

3個月大萌貓玩累待角落「翻肚躺平」　超Chill睡姿笑翻店員

復仇擊敗陳雨菲摘金關鍵　戴資穎開心：自己比較有耐心失誤少

4汪「試圖越獄」遭抓包　現行犯卡牆上露尷尬笑容：偶拉筋啦

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

水獺日活動量大「緊咬繩索做空中瑜珈」　水族館曝不適合私養原因

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

社會熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

即／雙載機車闖紅燈遭撞　「騎士爆血噴飛」1死1傷

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

50歲護理師8千萬擇偶　退休醫霸氣獻聲

小三嗆正宮「謝謝妳老公借我用」慘遭逆襲

誇張畫面曝！大媽逛展場竟賞女工讀生1巴掌

20歲女跟遶境倒地　失去呼吸心跳送醫

毒鴛鴦「看守所結婚」　她剛假釋馬上提離婚

妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸持刀擄走她

興大畢聯前會長捲款：款項已交廠商

散播新冠疫苗會害死人影片　新北男慘了

更多熱門

相關新聞

癡愛人妻卻遭騙光積蓄！押她到深山恐嚇砍頭

癡愛人妻卻遭騙光積蓄！押她到深山恐嚇砍頭

一名黃姓人妻隱瞞自己已婚身分，與網路認識的陳男交往，人妻不斷向男子拿錢，甚至將他戶頭內的錢全部花光，男子才發覺受騙，氣得到人妻家中將她強押至南投山區的父親墳前，要求她對先前因照顧她而未能出席父親告別式一事給個交代，恐嚇要拿鐮刀「切下她的頭」，南投地院依妨害自由罪處陳男6月徒刑；陳男也不甘被騙光積蓄提告求償，法院判人妻須賠86萬餘元；人妻丈夫在得知戴綠帽後，也對妻求償，獲賠25萬。

出軌傷心地　新馬站5/31起不載客

出軌傷心地　新馬站5/31起不載客

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

已婚男贈小三8間房！每月只給妻2萬元

已婚男贈小三8間房！每月只給妻2萬元

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

關鍵字：

同事茶水間已婚辦公室人妻外遇出軌劈腿妨害性自主

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

遠距女友劈腿　工程師冷靜布局報復

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面