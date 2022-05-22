不甘已婚女同事想分手　恐怖男茶水間摸下體傳訊「手上留味道」

▲小鈺隱瞞已婚、跟杜姓同事交往，事後反悔，杜男卻不接受，在公司茶水間及廁所亂摸強吻，遭判4年4個月。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡怡萍／台南報導

台南一名杜姓男子與女同事小鈺（化名）因工作認識後交往，但不久小鈺就表達想分手，杜男追問原因，才驚知原來小鈺早就結婚。杜不甘心感情受騙、多次約小鈺到公司茶水間講清楚，竟趁機熊抱、強吻，掀開小鈺衣物撫摸胸部，猥褻下體得逞。台南地院將杜男依照妨害性自主，判處有期徒刑4年4月，可上訴。

判決指出，杜男於2020年11月初認識了女同事小鈺，2人互動頻繁親密而順勢在一起。不料，才經過半個月，小鈺就提出想分手的請求，更直言其實她「已經結婚」，覺得這樣這樣是不對的、不想再對不起老公，杜男傻眼無法接受，認為開頭是小鈺主動勾引，多次傳訊息要她在公司講清楚。

杜男約小鈺到公司茶水間外防火巷，卻不顧抵抗直接將人拉到腿上，強掀上衣親吻胸部，又伸進內褲撫摸小鈺下體，猥褻得逞；隔日杜約在同樣地點，但小鈺並未赴約，2人卻剛好又在公司樓下巧遇，失去理智的杜男將小鈺強拉進廁所，從後熊抱並摸胸、伸進內褲摸下體，因為外面傳出聲響杜才匆匆離去。

事後小鈺報警，並表示以為杜男從一開始就知道自己已婚，所以在杜告白時有接受，但馬上良心發現、覺得不能這樣繼續下去，就開始疏遠、敷衍，最後表明不願意再聯繫，但杜仍頻頻騷擾，甚至要求以「肉體」補償，遭到侵犯後還傳訊「生氣？反抗你濕很快，互相配合對大家都好。手上還有殘留味道」，讓她相當崩潰。

台南地院審理認為杜男不顧小鈺意思，憑藉體型、力氣優勢，對小鈺強行猥褻得逞，且迄今否認犯行，無任何歉疚心態，依照妨害性自主罪，處杜男4年4個月徒刑，仍可上訴。