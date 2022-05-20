13年前亂丟菸蒂險成「文山之狼2.0」　性侵犯認了：住在那附近

▲廖姓性侵案嫌犯因DNA與13年前文山之狼犯罪現場菸蒂唾液相符遭偵辦。（示意圖／取自Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

廖姓男子去年因涉及1起性侵案件遭逮，警方採集他的DNA檢體比對，赫然發現與13年前震驚社會的台北「文山之狼」有關，當時的文山之狼郭勳賢已被判刑16年定讞，但犯罪現場沾有廖男唾液的菸蒂一直被專案小組視為可疑共犯所留，但廖男堅稱只是剛巧當年住在附近，加上當時被害人指證過只有郭勳賢一人犯案，台北地檢署20日處分不起訴廖男，另案偵辦廖男去年所犯案件。

2009年2月才因毒品、搶奪等前科出獄的郭勳賢，在台北市景美、文山一帶隨機持刀洗劫夜歸落單女子，並逼迫海害人脫衣強制猥褻、性侵得逞，是當時台北民眾聞之色變的「文山之狼」，同8月間落網時，至少已經涉及5起類似案件，經台北地檢署衣強盜、強制性交等罪起訴後，一審判應執行刑16年，郭一度上訴高院但之後又撤回，全案確定。

當時檢警專案小組為了追捕郭勳賢，在所有通報的犯罪現場地毯式蒐證，採集不少可疑指紋、DNA等跡證，包括在靜心小學附近所取得的1支菸蒂上殘留唾液，即使文山之狼案件落幕，相關事證仍留庫存檔，直到2021年間，廖姓男子也犯下性侵案件遭逮，警方比對DNA赫然發現當年採集到的菸蒂唾液與廖男相符。

廖男矢口否認涉及文山之狼相關案件，供稱自己當年確實救住在那附近，可能自己抽菸隨手亂丟，檢察官考量當時被害人指證歷歷，犯案的只有郭勳賢1人，因此已罪嫌不足等理由，處分不起訴廖男所涉文山之狼案，但廖男2021年犯下的妨害性自主案件仍在偵辦中。