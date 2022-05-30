想變成鋼鐵人！他「空中飛行20秒」極速旋轉墜湖　落水瞬間曝光

▲薩帕塔再度挑戰以自製的「飛行滑板」飛上天空結果墜湖。（圖／翻攝自推特／@Alex170346741）



記者張方瑀／綜合報導

法國發明家薩帕塔（Franky Zapata）29日再度挑戰以自製的「飛行滑板」飛上天空，但卻發生意外，當他升空到15公尺後，飛行滑板突然失去動力，高速旋轉墜入湖中，整個過程全被拍了下來。

根據BBC報導，法國發明家薩帕塔過去曾用他自製的「飛行滑板」（Flyboard Air）橫渡英吉利海峽，也曾受邀在法國國慶進行表演，而他近日的飛行表演卻意外出現失誤，導致他「連人帶板」直接摔入湖面。

Crash impressionnant de @frankyzapata aujourd’hui au meeting aérien de #biscarrosse Heureusement il est tombé dans l’eau et devrait s’en sortir je l’espère sans trop de soucis. #frankyzapata #biscarrosse #crash pic.twitter.com/SjWbGOp74W — Alex (@Alex170346741) May 28, 2022

從推特曝光的影片可以看到，薩帕塔先是背著包包腳踏飛行板，緩慢地帥氣升空，接著開始轉圈上升到15公尺左右，就突然失去控制，整個飛行板在高空中快速旋轉下墜，最後整個摔入湖中。

薩帕塔立刻被工作人員從湖中救起，當時他神智相當清晰，但還是送到醫院進行觀察，所幸恢復狀況良好，但為了預防萬一，週末的表演已全數取消。

現年40歲的薩帕塔曾在2021年挑戰以自製飛行滑板橫渡英吉利海峽（English Channel），在歷經了23分鐘的空中滑行，最後順利在英國的聖瑪格麗特海灣（St Margaret's Bay）降落。

這個由薩帕塔親自設計、製造和駕駛的飛行板是由4個微型渦輪機驅動，速度最快可達到每小時140公里。此外，薩帕塔2019年也曾受邀在法國國慶表演，手持步槍在空中穿梭，更讓法國防部長透露，未來可能會將飛行滑板納入軍事運用。