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法德領袖籲普丁　釋放被俘2500亞速鋼鐵廠守軍

▲▼普丁。（圖／路透）

▲普丁警告德法，不要再提供武器給烏克蘭。（圖／路透）

文／中央社巴黎/莫斯科28日綜合外電報導

法國總統馬克宏和德國總理蕭茲28日與俄羅斯總統普丁三方通話，兩人呼籲普丁釋放自馬立波亞速鋼鐵廠投降的2500名烏克蘭守軍，並與烏克蘭總統澤倫斯基展開直接談判。

路透社報導，艾里賽宮（Elysee Palace）表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）28日聯合敦促俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），釋放遭俄軍俘虜的2500名亞速鋼鐵廠（Azovstal）烏克蘭守軍。

艾里賽宮又說，馬克宏和蕭茲也呼籲普丁，同意與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）展開直接談判。

俄羅斯本月稍早前表示，在烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠負嵎頑抗的將近2000名烏克蘭戰士，已向俄軍投降。

馬克宏和蕭茲也堅持要求，必須緊急解除俄羅斯對烏克蘭黑海港口敖德薩（Odesa）的封鎖，讓烏克蘭榖物得以出口。

法新社報導，俄羅斯總統普丁28日告訴德國和法國領袖，莫斯科當局已準備檢討如何輸運卡在烏克蘭港口榖物的方法，但要求西方國家解除對俄羅斯施加的制裁。

普丁也警告法國總統馬克宏和德國總理蕭茲，切勿持續提供武器給烏克蘭，指稱那會進一步顛覆烏克蘭境內情勢。

德國總理辦公室表示，三位領袖通話持續80分鐘。

普丁表示，供應榖物給全世界市場遭逢的種種困難，都是西方國家錯誤經濟和金融政策造成的。

克里姆林宮表示，普丁告訴馬克宏和蕭茲，「俄羅斯已準備找出讓榖物順利出口的選項，包括烏克蘭榖物從那個黑海港口出口」。

「增加俄羅斯肥料和農產品供應也有助於緩和全球糧食市場緊繃情勢，當然那需要解除相關制裁。」

俄羅斯和烏克蘭生產的小麥，占全球供應量30%。

德國總理辦公室表示，蕭茲和馬克宏也要求普丁，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行「直接認真談判」。兩位歐洲領袖也「堅持要求立即停火以及撤離俄羅斯部隊」。

克里姆林宮指出，普丁表示，莫斯科對於與基輔恢復對話抱持開放態度，但未提及普丁與澤倫斯基直接對話的可能性。



 

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