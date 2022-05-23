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法國2架飆風戰機空中相撞！尾翼殘骸砸毀民宅　巨大撞擊聲嚇壞居民

▲▼法國2架飆風戰鬥機演練時互撞，殘骸砸毀民宅屋頂後墜落人行道。（圖／翻攝自臉書）

▲法國2架飆風戰鬥機演練時互撞，殘骸砸毀民宅屋頂後墜落人行道。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

法國空軍2架「飆風戰鬥機」（Rafale）於當地時間22日中午在法國西南部的干邑－沙托貝爾納爾空軍基地（Cognac – Châteaubernard Air Base）實施空中戰術演練時相撞，超過1公尺長的戰鬥機殘骸因此被擊落，撞毀當地民宅屋頂，宛如槍戰的撞擊聲響嚇壞附近居民，幸好此次戰機平安降落，未傳出任何人員傷亡。

根據《法新社》、《西南報》（Sud Ouest），隸屬於法國空軍第30戰機聯隊的2架飆風戰鬥機22日中午12時30分在干邑－沙托貝爾納爾空軍基地進行空中戰術演練，豈料在飛行途中2架戰鬥機卻不慎相撞，霎時間傳出宛如槍戰的巨大聲響，其中一架戰機的尾翼頂部因劇烈撞擊而被撞離機體，直接墜落砸毀民宅屋頂。

負責指揮709空軍基地的利奧泰（Nicolas Lyautey）上校證實，兩架戰鬥機相撞後，在墜落過程中戰機尾翼砸毀民宅屋頂，不過幸好途中並未傳出任何人員傷亡，飛行員沒有受傷，附近居民也幸免於難，目前已展開技術調查，至於行政與司法調查也將隨後展開。

來自法國夏朗德省干邑區市鎮讓薩克拉帕呂（Gensac-la-Pallue）的年僅16歲居民桑德拉（Sandra），其居住地距離2架戰機墜毀民宅只有幾公尺遠。他表示，「我們以為是槍聲，當我們走出屋外時，發現到處都充滿灰塵。」

另一名不願具名的當地居民接受採訪時透露，「飛機殘骸墜落在人行道上，先前曾因此撞毀屋頂，將屋頂撞出碎瓦。」

據悉，其實類似的空軍戰機相撞事故在法國可以說是極為罕見，距離上一次發生類似事故的時間點是2010年4月法國空軍訓練時。

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