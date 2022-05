法國2架飆風戰機空中相撞！尾翼殘骸砸毀民宅　巨大撞擊聲嚇壞居民

▲法國2架飆風戰鬥機演練時互撞,殘骸砸毀民宅屋頂後墜落人行道。(圖/翻攝自臉書)

記者羅翊宬/綜合報導

法國空軍2架「飆風戰鬥機」(Rafale)於當地時間22日中午在法國西南部的干邑-沙托貝爾納爾空軍基地(Cognac – Châteaubernard Air Base)實施空中戰術演練時相撞,超過1公尺長的戰鬥機殘骸因此被擊落,撞毀當地民宅屋頂,宛如槍戰的撞擊聲響嚇壞附近居民,幸好此次戰機平安降落,未傳出任何人員傷亡。

根據《法新社》、《西南報》(Sud Ouest),隸屬於法國空軍第30戰機聯隊的2架飆風戰鬥機22日中午12時30分在干邑-沙托貝爾納爾空軍基地進行空中戰術演練,豈料在飛行途中2架戰鬥機卻不慎相撞,霎時間傳出宛如槍戰的巨大聲響,其中一架戰機的尾翼頂部因劇烈撞擊而被撞離機體,直接墜落砸毀民宅屋頂。

負責指揮709空軍基地的利奧泰(Nicolas Lyautey)上校證實,兩架戰鬥機相撞後,在墜落過程中戰機尾翼砸毀民宅屋頂,不過幸好途中並未傳出任何人員傷亡,飛行員沒有受傷,附近居民也幸免於難,目前已展開技術調查,至於行政與司法調查也將隨後展開。

來自法國夏朗德省干邑區市鎮讓薩克拉帕呂(Gensac-la-Pallue)的年僅16歲居民桑德拉(Sandra),其居住地距離2架戰機墜毀民宅只有幾公尺遠。他表示,「我們以為是槍聲,當我們走出屋外時,發現到處都充滿灰塵。」

另一名不願具名的當地居民接受採訪時透露,「飛機殘骸墜落在人行道上,先前曾因此撞毀屋頂,將屋頂撞出碎瓦。」

據悉,其實類似的空軍戰機相撞事故在法國可以說是極為罕見,距離上一次發生類似事故的時間點是2010年4月法國空軍訓練時。

