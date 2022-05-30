瘋搶日本機票！能飛了嗎　達人說關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

日本宣布6月10日起開放外國觀光團入境，對此，旅日達人、台大感染科前醫師林氏璧說，「大家最愛的自由行還有落地簽，目前還是沒有開放」，也沒聽到什麼風聲，因此前幾天有搶年底機票的朋友，到時是否真能成行，可能要看之後疫情控制的狀況而定了。

我國外交部表示，日本政府將全球疫情狀況分為藍色、黃色、紅色3區，台灣被歸類於風險最低的「藍區」，未來國人自台灣入境日本，可在日本免除篩檢與隔離，但仍需要事先申請簽證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日本一直是許多國人的出國首選。圖為紅葉綻放的京都清水寺。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



不過，交通部觀光局提醒，國內自2020年3月19日起實施禁團令，禁止旅行社出團或接待國外的旅遊團，至今尚未解除這項防疫措施，所以旅行社無法販售組團赴日的相關行程，民眾如果想組團到日本玩，可能無法如願，業者也有可能因此挨罰1至5萬元。

林氏璧29日在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，目前到日本任何名義都需要事先申請簽證，一日入國上限2萬人是包括所有外國人，含商務、就學等等名義，目前不知道會如何分配名額，但可想像初期應該是受到管制、名額有限的狀態，無法說走就走、回到他小時候去日本要先申請簽證的時代，日本會視開放後疫情的狀況再調整。

林氏璧指出，大家最愛的自由行還有落地簽，目前還是沒有開放，也沒聽到什麼風聲，因此前幾天有搶年底機票的朋友，到時是否真能成行，可能要看之後疫情控制的狀況而定了。台灣虎航5/25開賣冬季班表機票，包括日本多條航線，一度因湧入大量人流導致官網當機。