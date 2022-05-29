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腦炎後遺症會一輩子！醫曝病例：80歲白髮爸顧病兒50年　遭遇惹鼻酸

▲▼八十歲的爸爸還在照顧五十多歲的病兒。（圖／翻攝自蘇一峰醫生臉書）

▲80歲白髮爸照顧弱智病兒，住院期間兒幼中風，他大嘆「我還能照顧他幾年」惹鼻酸。（圖／翻攝自蘇一峰醫生臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

胸腔重症科醫師蘇一峰29日表示，他任職的醫院日前收到一位50多歲病患，因為肺炎及中風住院，他在治療過程中才知道，病患小時候患上腦炎，後遺症造成其智能不足，照顧者是病患的80歲爸爸，場面讓他看了非常不捨，特別是爸爸一句「我只是在想自己還能照顧我兒子幾年」令人鼻酸。

蘇一峰29日在臉書分享一名病例，一位50多歲先生因為肺炎住院，但說病患是「先生」其實有一點奇怪，因為病患的行為只有幾歲的孩童一般，不會說話描述自己哪裡不舒服，「住院時在身邊照顧的，是他80歲的老爸爸」。

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老爸爸在照顧兒子期間，突然告訴他，「醫師啊，我兒子今天好像左邊身體沒力氣，可是他又不會講話回答，不知道是什麼原因」。

他聽完描述後，當下就懷疑可能是中風，經安排腦部電腦斷層檢查，證實病患真的中風了，他告訴老爸爸「腦部斷層掃瞄結果，真的是中風，我已經馬上給他藥物了，只是不能保證會恢復，您需要什麼幫忙嗎，我都會盡量幫您」。

老爸爸聽了他的話後，神情滄桑的說，「醫師，謝謝您，我只是在想自己還能照顧我兒子幾年」、「他（兒子）小時候一次腦炎，變成了智能不足，其實他很乖也很聽話」、「我自己人生也快走到盡頭了，不知道還能照顧他幾年……」。

蘇一峰聽了老爸爸的話相當鼻酸，大嘆「一次腦炎一輩子的照顧，80歲爸爸還在照顧50多歲病兒」，離開病房後交代盡量給對方方便與協助，並拜託復健科醫師來協助復健，希望能盡量給這位老爸爸幫助。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「看了很難過，太辛苦了」、「後遺症是一輩子沈重的事，看到這些，心都揪住了」、「好難受，家裡有一個生病的孩子，是一個家庭很沈重的負擔」、「好讓人心疼的老爸爸」。

蘇一峰事後補充說，其實社會局已經給了老爸爸很多協助，分享這個故事只是告訴大家腦炎的後遺症可能會一輩子，也鼻酸說「這位爸爸照顧他的病兒50年了，但永遠不放棄自己的小孩，看了真的是非常心酸難過」。

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