10天破82萬！外出最好帶這東西　醫1招避免病毒跟回家

記者陳俊宏／綜合報導

29日新增7萬6539例本土確診，近10天相加破82萬病例。對此，台南市立安南醫院副院長許秉毅今天（30日）提醒，外出除了戴口罩之外，最好能隨身攜帶「酒精擦濕紙巾」；另外，儘量避免坐公共場所的椅子，因為這樣可能會讓衣服沾染到病毒，而把病毒帶回家。

疫情大爆發，許秉毅在「吃病」臉書說，單日確診人數達到8萬左右的「高原期」，許多他的好友或好友的親人也都確診了！不過，要請大家注意，現在我們每天似乎都有可能接觸到沒有明顯症狀的患者，或被COVID-19病毒污染的環境。

▼許秉毅說，外出最好能隨身攜帶酒精濕紙巾。（示意圖／記者趙于婷攝）

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許秉毅表示，所以大家出門在外，一定要提高警覺，因為所接觸到的人雖然沒有什麼症狀，但仍有可能是COVID-19患者。另外，他提醒大家外出時，除了戴口罩之外，最好能隨身攜帶「酒精擦」！

許秉毅以自身為例指出，他外出時，只要身體會接觸超過30分鐘以上的地方，都會用「酒精擦」來消毒椅子和桌面；搭公車或捷運時，也會拿「酒精擦」來握手把；另外，儘量避免坐公共場所的椅子，因為這樣可能會讓衣服沾染到病毒，而把病毒帶回家。

▼許秉毅會拿「酒精擦」握公車、捷運手把。（圖／翻攝「吃病」臉書）