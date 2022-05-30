　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫當街「激吻小三」被抓包！出庭自爆求法官：成全我　太太綠炸

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲抓包老公小三當街激吻，太太怒告並求償100萬元。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣一名劉姓人妻2021年起因故懷疑老公出軌，不料於今年1月在雲林街頭目擊，老公與一名盧姓女子當街擁抱熱吻，氣得立刻拍下照片，對老公與盧女提告並求償100萬元。彰化地院法官審理，認為劉夫與盧女行為，嚴重侵害劉妻配偶權，造成劉妻精神損害，審酌後判處劉夫及盧女必須賠償。

根據判決書指出，劉女與劉姓老公2015年結婚，結婚7年多育有6歲、4歲子女，直到2021年劉夫開始經常不回家，經調查才發現劉夫與盧女發生婚外情，今年1月10日還被她發抓包，兩人在雲林斗南義德路上擁抱熱吻，讓她氣到嚴重精神受創，決定向2人提告並求償100萬元。

對此，劉夫出庭時向法官大爆料，「我跟盧女在一起一年了」、「我每個月會給你3萬元，我現在還是跟盧女住在一起，也希望跟盧女在一起，希望妳（劉妻）成全我」等語。盧女則稱「現在我跟他（劉夫）住在一起，至於有無性行為或親密到什麼程度，你們查到哪裡就到哪裡」。

彰化地院一審法官審理，劉夫的行為已違反婚姻契約之義務，而盧女明知劉夫已婚，仍堅持與劉夫同居，侵害劉妻婚姻契約上之權利，行為嚴重逾距，認為劉妻請求被告2人連帶賠償精神慰撫金於法有據，在審酌被告2人財產狀況後，判處2人必須賠償劉妻60萬元，全案可上訴。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫當街「激吻小三」被抓包！出庭自爆求法官：成全我　太太綠炸

獨／下車單挑！保一警察學弟「狠斷學長腿」　恐怖攻擊畫面曝

台北東區逛街遭「隨機攻擊」警員未到場　分局認違失將懲處

網傳「台南車站恐怖群聚確診4000人」假新聞　警證實：疑認知作戰

屏東男把媽媽推下陽台！落網認「不知在幹嘛」　鄰居：他很孝順

悲歌！植物人母長年臥床又染疫　屏東男不堪壓力竟推她下樓喪命

男大生載18歲女友家門前自摔　她遭拋飛10米「頭部重創不治」

騎了20公里！彰化阿公騎單車上快速道路　家人從白天找到晚上　

快訊／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓無生命跡象送醫不治

行銷公司吸金上億「負責人神隱」！300廠商受害　怒撒冥紙抗議

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

睡夢中聞到蝦味瞬間跳起！一醒來就激動尋找香氣來源

孫燕姿線上開唱超多經典　十三姐親筆信「句句思念」

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

人夫當街「激吻小三」被抓包！出庭自爆求法官：成全我　太太綠炸

獨／下車單挑！保一警察學弟「狠斷學長腿」　恐怖攻擊畫面曝

台北東區逛街遭「隨機攻擊」警員未到場　分局認違失將懲處

網傳「台南車站恐怖群聚確診4000人」假新聞　警證實：疑認知作戰

屏東男把媽媽推下陽台！落網認「不知在幹嘛」　鄰居：他很孝順

悲歌！植物人母長年臥床又染疫　屏東男不堪壓力竟推她下樓喪命

男大生載18歲女友家門前自摔　她遭拋飛10米「頭部重創不治」

騎了20公里！彰化阿公騎單車上快速道路　家人從白天找到晚上　

快訊／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓無生命跡象送醫不治

行銷公司吸金上億「負責人神隱」！300廠商受害　怒撒冥紙抗議

人夫當街「激吻小三」被抓包！出庭自爆求法官：成全我　太太綠炸

T1教練：落敗關鍵是因為無法選擇藍方...Faker期許自己更進步

「救救我孩子」媽抱癱軟嬰急診哭喊等2小時！千人心碎反嗆：帶風向

為什麼每年新年目標　你總是做到一半就放棄？

有症狀快篩卻陰性怎辦？台大醫教一招「雙挖採檢」　敏感近90％

澤倫斯基才視察哈爾科夫　市區隨即傳多次爆炸、大量黑煙升起

10指標選出績優股　股息、價差同時入袋

法網／詹詠然女雙遭逆轉吞敗無緣晉級8強　台將賽事全結束

父母逼念醫學系　抹去孩子光采卻抱怨他不爭氣

80歲阿北整理菜園被龜殼花咬　「徒手抓蛇」裝袋看醫生

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

社會熱門新聞

即／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓送醫不治

母長年臥床又染疫　屏東男竟推她下樓喪命

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

屏東男把媽媽推下陽台！落網認：不知在幹嘛

男大生載女友自摔　她遭拋飛10米不治

怒駁謠言「詐騙香油錢」　拱天宮報警了

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

東區逛街遭歹徒隨機攻擊

鹿港29歲男輕生亡　今晚10點送肉粽路線曝

高雄妹下面濕想跑　腳踩「這一盒」露餡

網傳台南車站確診4千人攏系假

嘉義32人水上摩托車團衝澎湖　1女落海！海巡漏夜搜尋

情侶摩鐵剛退房吵起來　女跌10米深河床送醫

保一警察遭學弟「打斷腿」　跛腳走進派出所畫面曝

更多熱門

相關新聞

小王搶床位睡走人妻　命令他關燈

小王搶床位睡走人妻　命令他關燈

誰是真愛已經很明顯了！住在新北市淡水新市鎮的米克斯犬「培根」超級好命，每天都會跳上床和家人一起睡覺，沒想到這天爸爸準備要休息，竟發現床位整個被毛孩佔據，完全沒有留下一丁點空間，畫面讓他無奈直呼，「吃我的，用我的，還睡我老婆，地表最強小王。」

知名藝術團長吃人夫：原配「放任」也有錯

知名藝術團長吃人夫：原配「放任」也有錯

補教業執行長猝死　妻收遺物見偷吃片崩潰

補教業執行長猝死　妻收遺物見偷吃片崩潰

人妻淪小三！提性愛回憶錄供前夫提告

人妻淪小三！提性愛回憶錄供前夫提告

「法院認證渣男」老師幫學生出頭挨告　判拘20天

「法院認證渣男」老師幫學生出頭挨告　判拘20天

關鍵字：

外遇婚外情小三

讀者迴響

熱門新聞

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

交友APP篩選19間大學才能用！網見名單傻了

失眠尻一槍好入睡？最美博士「一句話解答超幻滅」

想搬出去　台中女刺死母冷靜自首

《大學生》10年班對結婚了！　喜曬配偶欄：有點奇怪

長瀨昆妮3度放鳥！連千毅直接不播了

強尼戴普丟2電影！「Dior逆風力挺」原因曝

坎城撞IU網紅2度道歉！

正妹沒戴安全帽出車禍　開刀「去掉半顆頭」

英媒爆：普丁可能已病死

防疫保單每日賠付金額一表看懂！　產險業壓力大不同

朱學恒留言「一寶立見總統卡」　黃子佼回應了

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面