人夫當街「激吻小三」被抓包！出庭自爆求法官：成全我　太太綠炸

▲抓包老公小三當街激吻，太太怒告並求償100萬元。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣一名劉姓人妻2021年起因故懷疑老公出軌，不料於今年1月在雲林街頭目擊，老公與一名盧姓女子當街擁抱熱吻，氣得立刻拍下照片，對老公與盧女提告並求償100萬元。彰化地院法官審理，認為劉夫與盧女行為，嚴重侵害劉妻配偶權，造成劉妻精神損害，審酌後判處劉夫及盧女必須賠償。

根據判決書指出，劉女與劉姓老公2015年結婚，結婚7年多育有6歲、4歲子女，直到2021年劉夫開始經常不回家，經調查才發現劉夫與盧女發生婚外情，今年1月10日還被她發抓包，兩人在雲林斗南義德路上擁抱熱吻，讓她氣到嚴重精神受創，決定向2人提告並求償100萬元。

對此，劉夫出庭時向法官大爆料，「我跟盧女在一起一年了」、「我每個月會給你3萬元，我現在還是跟盧女住在一起，也希望跟盧女在一起，希望妳（劉妻）成全我」等語。盧女則稱「現在我跟他（劉夫）住在一起，至於有無性行為或親密到什麼程度，你們查到哪裡就到哪裡」。

彰化地院一審法官審理，劉夫的行為已違反婚姻契約之義務，而盧女明知劉夫已婚，仍堅持與劉夫同居，侵害劉妻婚姻契約上之權利，行為嚴重逾距，認為劉妻請求被告2人連帶賠償精神慰撫金於法有據，在審酌被告2人財產狀況後，判處2人必須賠償劉妻60萬元，全案可上訴。

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