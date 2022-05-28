台南確診+6666！　縣府籲確診者及家屬：善用台南共照雲

▲台南市長黃偉哲公布新增6666名本土確診病例，BNT兒童劑型疫苗，自25日至今累計共11029位兒童完成接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲28日公布新增6666名COVID-19本土確診病例，統計27日今年累計確診84447人，其中44102人已解除隔離，40345人尚在隔離中，27日台南市共3396位兒童接種BNT兒童劑型疫苗，自25日至今累計共11029位兒童完成接種。

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衛生局長許以霖指出，為方便民眾取得居家隔離通知書（以下簡稱居隔單），確診者及同住者可透過LINE官方帳號「台南共照雲」填寫「台南市COVID-19確診個案問卷」以簡化相關流程；若想更快取得居隔單，可在填寫確診個案問卷時，於最後一題勾選「基於上述，我同意衛生局以簡訊、LINE取代關懷電話」選項，透過數位判讀確診資訊，可更快取得居隔單。

確診者加入台南共照雲、完成註冊綁定後，會收到確診個案問卷推播訊息，提醒市民點選連結填寫；若沒收到推播，也可透過台南市政府衛生局網站首頁連結填寫。

同住者在確診者完成上述作業後，也可直接於台南共照雲置底選單申請下載居隔單，若填寫確診個案問卷時遺漏同住者，也可在共照雲置底選單進行同住者居隔單增修，重新下載正確居隔單。

若市民無法使用台南共照雲，也可在確診者接獲市府人員電話完成全部評估調查作業後，至轄區衛生所申請、領取居隔單。