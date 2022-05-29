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搬來台灣幾個月竟哭了　美國名校妹揭原因

記者陳俊宏／綜合報導

美國哥倫比亞大學畢業的高材生Sonja，因想提升中文能力和跨文化溝通技巧，所以搬來台灣。她淚流滿地說，非常感激能住在台灣這個美麗的國家，真的很幸運，「很多阿公要我當他女朋友，我說這樣我會很忙。」

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▲▼Sonja搬來台灣感動落淚。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Sonja接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自美國麻薩諸塞州，在哥倫比亞大學主修政治學和人權；她高中時就學過中文，因想開闊自己的眼界、增廣見聞並看見世界。

Sonja說，她2018年在淡水待一個暑假，6周內深深著迷台灣的茶道文化和奔騰瀑布，也愛上台灣的特別水果和美味蔬食，在變成一位國際人權律師之前，她想提升中文能力和跨文化溝通技巧 ，所以大學畢業後選擇回來台灣。

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▲▼Sonja愛上台灣的大自然。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Sonja這次選擇住在嘉義，因她想要一個全中文環境，且最好很靠近大自然，現在已搬來好幾個月。她表示，很享受跟當地阿公、阿嬤參加水彩畫之夜，平常都會跟阿公慢跑和阿嬤跳舞，「很多阿公要我當他女朋友，我說這樣我會很忙。」

Sonja也落淚說，真的很感激能住在台灣，「尤其每天和認識的阿公一起跑步，每次都能讓我感動落淚，我竟然能住在這個美麗的國家，我真的感到很幸運。」她現在每周末都會去其他美麗城市旅遊，或去台灣外島玩，繼續探索台灣。

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