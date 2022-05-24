4年前被迫離台　波蘭美女淚曝原因：徹底傷了我的心

記者陳俊宏／綜合報導

「這個男的徹底傷了我的心，也傷害了我的靈魂。」波蘭美女Kasia分享，4年前先和交往6年的台灣男友分手，之後遇到的拉丁男友讓她徹底絕望，只好心碎淚崩被迫離開台灣，但她一直很想台灣，最近終於找到機會回來了。

▼Kasia談到4年前的不愉快，還是忍不住淚崩。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Kasia接受《不要鬧工作室》訪問指出，2008年本來只去高雄當交換學生6周，但她當時20歲，跟老師說不想回家，老師就幫她申請台北學校；後來去師大上了9個月的中文課就更不想回家，爸媽雖然很難過，但看她這麼喜歡在台灣學習，也因此成全。

Kasia表示，她申請在台灣讀大學，選國文系，開始研究書法和甲骨文，4年後畢業繼續攻讀表演藝術研究所，想在台灣演戲、跳舞和唱歌；住在台灣10年，夢想就是留在台灣，因波蘭一些地方相對保守，她的同志朋友過得很辛苦，也跟她的理念不同，身為女生，晚上回家的路也不太安全。

▼Kasia現在已經走出來了。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



「太習慣台灣的自由和安全後，回波蘭真的會不習慣！」Kasia說，本來以為會與交往6年的台灣男友結婚，但他奶奶非常反對，只好忍痛分手；之後碰到一個拉丁男友，可是他的問題更多，本來要結婚，但因為很多事情，連警察也來了，「這讓我徹底絕望和心碎」。

「這個男的徹底傷了我的心，也傷害了我的靈魂。」Kasia回憶，當時弟弟幫她買一張回波蘭的單程機票，她就離開這個陪她長大的寶島；回去波蘭4年慢慢走出來了，但還是無法忘記台灣，一直尋找回台機會。

Kasia表示，後來終於找到一份工作，公司剛好要拓展台灣市場，所以派她來台出差45天，「我真的超級開心，雖然這次只有45天，但我不會浪費機會，一定把蚵仔煎、小籠包、蚵仔麵線、蛋餅、火鍋吃到飽。」