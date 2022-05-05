捷克女孩曝「旅台圈」心得：去過台灣1次　就會一直想辦法回台灣

▲捷克女孩Marketa在2017年的首次交換來台灣，就有意願延長留在台灣時間。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

記者林彥臣／綜合報導

台灣與捷克近年關係快速升溫，去年開放了一批留學生名額來台就學，其中一位留學生 Marketa接受了YouTube頻道「不要鬧工作室」訪問時表示，在捷克的旅台圈朋友都說，去過台灣1次，就會一直想辦法回台灣。

Marketa表示，她4年來台灣4次，連外婆都懷疑她是不是來台灣找秘密男友，但是她愛上的不是一個男人，是整個國家，其實外婆跟媽媽也有來過台灣，來看她為什麼這麼愛台灣。

Marketa說，她2017年曾在東吳大學進行一學期的交換，那個學期就讓她有延長留在台灣的意願，後來也積極爭取了在台灣的實習機會。

之後又決定申請來台灣念碩士，也爭取到了獎學金，但是因為健康因素，被迫提前回捷克，結果一回到捷克，她又開始想念台灣，但託參議院議長韋德齊訪台的福，讓她有了第4次來台的機會。

▲Marketa強調在捷克「旅台圈」流傳一句話，只要來過台灣一次，就會一直想要回到台灣。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



Marketa強調，她的捷克朋友間流傳一句話，只要你去過一次台灣，你就會一直想辦法回去台灣。

Marketa感慨，回台灣對她來說總是沒有這麼簡單，所以她也很珍惜在台灣的每一分、每一秒，所以她現在也幫捷克的智庫撰寫一些關於台灣的文章，讓更多台灣人認識台灣。

▲Marketa去年12月參與舉辦「捷克在屏東」（Czech in Pingtung）活動。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



Marketa說，她現在在「捷克經濟文化辦事處」實習，去年12月在屏東舉辦了一場大型活動「捷克在屏東」（Czech in Pingtung），今年2月舉辦了「捷克詩之夜」的活動，很榮幸可以把捷克文化介紹給台灣，也很高興兩國建立更堅定的友誼，這個過程自己可以參與其中。

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