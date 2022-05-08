俄國女歌手讚高雄溫暖「融化俄國心」　但便宜的美食是另類危險

▲俄羅斯女歌手安娜（Anna）選擇在高雄，追逐她在台灣的音樂夢。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

記者林彥臣／綜合報導

來自俄羅斯的女歌手安娜（Anna）正在台灣開始追逐她的音樂夢，她接受YouTube頻道「不要鬧工作室」的訪問時表示，自己目前正住在高雄，那裡溫暖的氣候，可以融化她的「俄國心」，但是便宜的美食卻也讓她感到很容易有變胖的「危險」。

安娜表示，2017年曾經在交大交換一個學期，後來回到俄羅斯追逐她的音樂夢，但是並不順利，正當想要放棄時，想起了過去台灣對她有多好，所以重新以音樂人的身分回到台灣，給自己一個全新的機會。

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安娜說，再次來台後，她的俄羅斯朋友建議她搬去高雄，因為那裡的步調比較慢，適合讓她專注在音樂創作上。

▲安娜（Anna）讚高雄的溫暖可以融化「冷冰冰的俄國心」。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



安娜大讚，「高雄的天氣大多是溫暖的，可以融化我們冷冰冰的俄國心」，台灣人也很熱心地請她吃在地小吃。

安娜表示，在高雄住了一陣子後，朋友說的完全是對的，但她也注意到去到台北時，食物通常會比較貴，在台北雞腿便當可以賣到110元，但是在高雄只要80元，她家附近的水餃一顆賣4~5元，她跟朋友總是說，「一樣的美食，可以付比較少錢就是讚！」

▲但是高雄便宜的美食，是一種迷人的危險。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



安娜說，有限的預算裡，在南部可以吃得更多，但這樣也比較危險，因為會更快變胖。

安娜最後強調，高雄已經變成她創作的靈感來源，而台灣也是一個充滿無限機會的國家，也希望可以跟台灣的音樂人有更多合作的機會。

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