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空姐被揍到滿臉血！「提醒戴口罩」反遭暴打　恐怖影片曝光

▲▼空姐提醒戴口罩 悍婦出拳暴打 掉2顆牙。（圖／翻攝自YouTube）

▲空服員遭乘客攻擊，滿臉血被工作人員推下飛機。（圖／翻攝自YouTube）

記者王佩翊／編譯

美國一名女子2021年搭機從沙加緬飛往聖地牙哥，然而在飛機降落前，空服人員只是提醒她戴起口罩並繫上安全帶，她竟突然出手暴打對方，導致女性空服員當場濺血，且2顆牙齒掉落，最後甚至逢了3針。如今她因傷害被判15年徒刑，並被要求支付3萬美金（約新台幣87萬元）的罰金。

根據NBC報導，美國加州一名29歲女子奎諾涅斯（Vyvianna Quinonez）2021年5月23日搭乘西南航空的班機從沙加緬飛往聖地牙哥。當時飛機正好快要抵達目的地聖地牙哥，因此空服人員開始巡視顧客，其中一名空服員提醒奎諾涅斯戴上口罩、收起桌板，同時繫上安全帶。

沒想到此時奎諾涅斯卻突然暴走，她整個人立刻起身，重重地揍了無辜的空服員一拳，對方當場痛不欲生，臉部濺血。一旁乘客見狀，第一時間拉住奎諾涅斯，同時衝到她面前出口嚇阻，場面十分混亂。飛機落地後，空服員隨即通報警方，而奎諾涅斯則是當場被航警架走。

奎諾涅斯近日因為此案被判15個月徒刑，罰金3萬美金（約新台幣87萬元）。官員表示，自從疫情爆發後，許多空服員因為提醒乘客戴上口罩而遭受暴力，為了抑制不當風氣，美國政府也嚴加打擊了這樣的行為。儘管相關暴力事件的確有所下降，但還是遠遠高於新冠肺炎爆發之前。

據悉，該名女性空服人員的面部遭受重擊，2顆牙齒被打斷，還縫了3針。

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