台東87歲確診男死亡　罹癌有腎臟病沒打過疫苗

▲台東28日新增 774名確診，累計確診11555人。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東縣28日新增 774名確診者，761名民眾戶籍或居住地分在台東、13名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案 11555人、居隔者2191人。1名男性確診病患死亡。

台東縣衛生局表示，目前縣內有7養護、2身障、5間監所、2醫院發生群聚事件，今日共計新增49確診個案。養護機構部分，新增28確診；身障機構新增1案，為群聚區域接觸者陰轉陽；監所部分新增19案，其中11人為工作人員，其餘8人為居家隔離中陰轉陽受刑人；醫院部分則新增1案為看護。衛生局仍持續定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

台東縣說明今日中央公布本縣一確診個案死亡為男性 87歲，無接種疫苗但有癌症及腎臟疾病病史。在校園部疫情部分，台東縣今日則新增確診68生、11師，累計共2027生、241師。

▲台東各鄉鎮市染疫人數。



另外，兒童疫苗校園施打情況，在兒童BNT部分，經過調查有7成家長願意讓孩童施打，縣府從5/27起會各校陸續安排校園接種場次，預計6/15會完成施打，其中12-17歲青少年接種追加劑(第3劑)須與第2劑間隔滿5個月，預計6/2起在校園接種。

縣府提醒，若要帶孩子到診所或醫院接種，請先仔細評估，務必要帶學校發出的「補接種通知單」、健保卡。並呼籲家長及早帶孩子前往施打，希望能提高兒童疫苗覆蓋率，降低重症機率。

疫情仍然嚴峻，饒慶鈴縣長呼籲縣民都要學會了解居家自我防疫，外出務必戴好、戴滿口罩、家中必須準備好溫度計、消毒用品及常備用藥（解熱止痛藥、止鼻水藥、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑、維生素B&C等），室內保持通風，若有相關症狀在家休息不外出；尚未接種疫苗的民眾，也請盡速預約接種，尤其是65歲以上高齡者儘速施打。5/31以前65歲以上或55歲以上原住民，尚未接種疫苗(含第1、第2劑基礎劑，基礎加強劑及第1、第2次追加劑)者，可領取最高500元衛教品，請協助家中長輩向衛生所、醫療院所預約接種，可降低感染風險，提升保護力。