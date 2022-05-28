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童確診「高燒39度出現幻覺」！家人網購2款唾液快篩驚：都是陰性

▲一名小童高燒出現幻覺，使用網購的唾液快篩都為陰性，送醫後卻遭宣告確診。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲一名孩童高燒出現幻覺，使用網購的唾液快篩都為陰性，送醫後卻遭宣告確診。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者閔文昱／綜合報導

「唾液快篩」推出後，讓民眾能免受戳鼻之苦，吸引不少家長購買。不過，有民眾表示，家中日前有親人確診，另一名兒童幾天後就出現發燒、幻覺以及呼吸講話急促的症狀，於是他們就用家人從網路購買的2款唾液快篩來測，結果都顯示陰性，但事後再用實名制戳鼻快篩卻為陽性，送醫後當晚就宣告確診，讓她發文呼籲，「非藥局購買的唾液快篩請別輕易相信！」

一名女網友在臉書「爆料公社」發文表示，她們家中有人24日快篩陽，25日到急診PCR後宣告確診，因此她與另一名兒童進行3＋4居家隔離，不料該名兒童在27日凌晨1點發燒到39度，吃過退燒藥後4小時又再燒到38度，並伴隨小幻覺、呼吸講話急促症狀，於是他們就拿無同住家人從網路購買的2款唾液快篩對兒童進行檢測。

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▲一名小童高燒出現幻覺，使用網購的唾液快篩都為陰性，送醫後卻遭宣告確診。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO指出，篩檢後結果顯示為陰性，起初她還慶幸兒童沒確診，但想到對方發燒又與確診者接觸，無同住家人又告知此牌唾液快篩據說不太準確，因此決定拿同款唾液快篩給25日確診的家人檢測看看，不料結果竟同樣顯示為陰性，讓她強行壓兒童使用實名制戳鼻快篩，「那叫聲跟過程我認真覺得我好像在家暴」，結果這才顯示為陽性，緊急送往醫院掛急診後，當晚即宣告確診。

原PO透露，無同住家人28日再拿出另一款唾液快篩給兒童使用，結果也顯示為陰性。為此，她提醒其他購買網路唾液快篩的民眾，「非藥局購買的唾液快篩請別輕易相信…以免延誤就醫及傳染他人！」另外，原PO也指出，她沒購買藥局唾液快篩，所以無法知道準確度，「如果有確診者使用藥局唾液快篩希望能提供是否準確」。

▲一名小童高燒出現幻覺，使用網購的唾液快篩都為陰性，送醫後卻遭宣告確診。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲孩童使用戳鼻快篩則顯示為陽性。

文章一曝光馬上掀起熱議，許多網友紛紛留言，「唾液快篩本來就是只有60幾%的準確度，就算是藥局的也是一樣的，最快速的就是鼻子的快篩，最準確的就是PCR」、「唾液快篩劑要病毒量夠高才準確，所以一般才會建議用戳鼻快篩劑」、「唾液快篩要把鼻腔和喉嚨的痰一起咳出來才會準」。

另外，也有網友直言，「不管是哪種快篩都不敢說準確度是100%，但是網路上買的快篩，很大機率準確度是0。這東西根本就不能在網路上販賣，推斷您是用到假貨了」、「網路很多都是假的，你怎敢跑去買？寧願找藥局買，雖然貴也有保障，藥局不可能賣假貨」。

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