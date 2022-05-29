「很多孩子走」國民黨揪團自首　拒刑事局長接待：我們要做筆錄

▲國民黨團前往刑事局投案「散布假消息」。（圖／翻攝國民黨立法院黨團直播）

記者皮心瑀／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書批評政府防疫不力，發文稱「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，行政院長蘇貞昌則表示，這種不實的謠言，「會加以究責查辦」，引發爭議，為此，國民黨團29日主動投案，不過因刑事局稍早已召開記者會，說明該案並沒有啟動偵辦及成案，副局長黃家琦出面邀請立委們上樓，但對方強調，「我們不進去喝茶，我們要進去做筆錄」。

國民黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐、洪孟楷、林思銘、立委林奕華赴刑事局自首「散布假消息」，聲援郭彥均。刑事警察局一度不願受理，黃家琦重申，「我們根本沒有立案」，而藍營則說，「我們是自首就要接受，跟什麼案子成不成立有什麼關係？」

黃家琦說，現在是疫情期間，是不是讓新聞媒體回去，如果一定要上來歡迎，局長會接待，洪孟楷回應，「我們不是要喝茶聊天，我們是要自首」，但黃家琦表示，剛剛有開過記者會講過了，林奕華則說，「我們自首就要立案啊，你可以事後說我們是對的」。

曾銘宗喊，如果要進去，就是要進去做筆錄，不是要喝茶聊天，「我們不接受接待，不是要進去講清楚，我們是要自首」，最終刑事局才受理。

對於郭彥均一事，刑事局29日解釋，社群網路的疫情不實假訊息，警方都需先函請衛福部疾管署來進行認定，若疾管署認定郭姓藝人發文涉及散播疫情假訊息，才能依觸犯《特殊傳染性肺炎防制條例》偵辦。

刑事局指出，目前仍在蒐集網路輿情資訊，並無約談任何人的打算，而且最關鍵的是，警方要偵辦的是造假資訊的農場發文幕後策畫者。