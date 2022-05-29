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很多孩子走了快辦我！6藍委聲援郭彥均　赴刑事局「自首」遭拒

▲立院國民黨總召曾銘宗，及立委萬美玲、鄭正鈐、洪孟楷、林思銘、立委林奕華等6人29日到刑事局自首聲援藝人郭彥均。（圖／記者張君豪翻攝）

▲立院國民黨總召曾銘宗，及立委萬美玲、鄭正鈐、洪孟楷、林思銘、立委林奕華等6人29日到刑事局自首聲援藝人郭彥均。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

立法院國民黨團立院總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐、洪孟楷、林思銘、立委林奕華等6人29日到刑事局外，召開「很多孩子都走了！不是假消息！蔡政府恐嚇人民！囂張橫行霸道！」記者會，聲援藝人郭彥均「很多孩子都走了」發文不是假消息。

▲立院國民黨總召曾銘宗，及立委萬美玲、鄭正鈐、洪孟楷、林思銘、立委林奕華等6人29日到刑事局自首聲援藝人郭彥均。（圖／記者張君豪翻攝）

上午9時許，包含國民黨籍議員參選人柳采葳、凌濤、林鼎超等人先趕赴刑事警察局召開「很多孩子走了 要辦一起辦」記者會，表示「已經有十位孩子走了」，政府不保護民眾、保護兒童，卻動用網軍、國家機器出征、法辦會說真話的人。

接著上午10點半左右，國民黨籍6名立委也趕到刑事局聲援藝人郭彥均，並舉起「很多小孩都走了、要自首！快辦我」標語；6名國民黨立委表示自己「散布假消息」，要求刑事局立即製作筆錄，把他們以現行犯移送地檢署偵辦，立委受訪並強調「不接受函送」。

對此刑事局上午也召開記者會，副局長黃家琦指出，對所謂約談藝人郭彥均的傳聞，目前警方並無此規劃，強調「並未展開偵查動作」，並代表刑事局拒絕接受立委自首製作筆錄，雙方隔空喊話後不歡而散。

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