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嘉義32人水上摩托車團衝澎湖　1女落海生死不明！海巡漏夜搜尋

▲▼海巡艇在東吉島海域附近巡航 。（圖／翻攝畫面）

▲海巡艇在東吉島海域附近巡航 。（圖／翻攝畫面）

記者張靖榕／綜合報導

32人水上摩托車團騎著22輛水上摩托車，28日上午從嘉義布袋港出發跨海騎向澎湖東吉嶼，但傳出一名女乘客在9點多落水，卻拖到11點才通報澎湖海巡隊。經過漏夜搜尋仍未果，目前海巡正結合當地船隻全面搜索中。

該團從嘉義布袋港出港的水上摩托車團，於28日上午8點20分左右報關出發，上午9點行經外傘頂洲附近，傳出一名女乘客落海失蹤。

澎湖海巡隊上午11點多接獲報案，表示水上摩托車團中有一名女乘客落水，海巡隊立刻通報線上海巡艇進行搜尋，並透過廣播系統呼叫附近海域船隻幫忙注意。

▲▼海巡艇在東吉島海域附近巡航 。（圖／翻攝畫面）

▲目前尚未尋獲女子下落，海巡與民間船隻合作搜索 。（圖／翻攝畫面）

其中一名加入搜尋的海釣船船長指出，通報事發海域在東吉島，所以他在該海域附近巡航，只知道落水的是一名女子，但目前仍未尋獲。海釣船的釣客也說，得知消息後他們也同意停止活動，收起釣竿後便請船長加入搜尋行列。

海巡隊表示，該民間水上摩托車團體共22車32人，原定布袋港出發直接騎到澎湖望安島，繞行一圈進入馬公，結果在東吉海域發生意外。

目前該海域除海巡艇巡航外，陸續也有民間船隻加入附近海域巡航行列，但仍未發現落水女子跡象，海巡隊呼籲過往船隻注意水面狀況，希望能盡早有好消息。

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