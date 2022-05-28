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東石「最美馬桶」攤位遭破壞！石柱被敲斷　屋氣喊：乾脆關起來

▲▼網紅馬桶遭惡意破壞。（圖／翻攝臉書／東石之美）

▲網紅馬桶旁攤位遭惡意破壞。（圖／翻攝臉書／東石之美）

記者柯振中、翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東石鄉有一處廢棄工寮，工寮裡的露天蹲式馬桶爆紅，成了網紅景點，屋主也在旁擺攤做起生意。沒想到，屋主的攤位28日竟遭惡意破壞，不但屋頂被丟了石塊，就連柱子也被敲斷，氣得屋主想要關門，不再開放拍照。

一名男子在「東石之美」發文痛批，東石難得有全國性的網紅景點，28日卻遭到惡意破壞，雖然被破壞的並非馬桶本體，但不曉得蓄意破壞者心裡到底在想什麼。

▲▼網紅馬桶遭惡意破壞。（圖／翻攝臉書／東石之美）

▲▼網紅馬桶旁的攤位遭惡意破壞。（圖／翻攝臉書／東石之美）

▲▼網紅馬桶遭惡意破壞。（圖／翻攝臉書／東石之美）

男子氣得飆罵，屋主好好的在這做生意，也沒妨礙到別人，眼紅也不需要找攤子出氣，這種人實在太惡劣，若真的抓到人，應該直接塞進馬桶裡。

男子也說，若只是好玩跑來砸攤，那更是有心理疾病，應該趕快去看醫生，但無論破壞者的動機為何，最主要的還是保護好這網紅景點，除了加強巡邏外，可能也要考慮加裝監視器，多幾層防護，以免再遭到破壞。

屋主發現攤位被砸，也感到相當憤怒，碰上這種惡意破壞的行徑，「你要我怎麼辦？到時候我封起來，都不要讓人家近來。」

據了解，國片《消失的情人節》曾經在附近取景，掀起旅遊熱潮，這座露天馬桶因此成為熱門打卡景點，沒想到竟傳出遭到破壞的消息，令人十分震驚。

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