35歲男贊助7童上學！每天做2份工作　妻苦笑：對別人孩子比較好

▲楊軍資助孩子上學，自己則每天作2份工作。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

安徽省阜陽市35歲的楊軍平時是個裝潢工，晚上還兼差做代駕，原因並非家中生活困頓，而是想賺更多錢幫助弱勢，他從2014年至今已資助7名孩童上學，行為令人相當感動。楊軍的行為引起網路熱議，不少人稱讚他「很偉大、很暖心」。

綜合陸媒報導，楊軍平時是位裝潢工，結束白天的正職工作後，晚上還會去兼差代駕，開車多賺點錢，也因此每天早出晚歸，相當辛苦。

▲楊軍之所以做2份工作，是為了賺更多錢，資助家庭有困難的孩子上學。（圖／翻攝微博）



之所以會如此，並非楊軍家中生活困頓，而是為了多賺點錢，才能資助更多的孩子上學。楊軍說明，他與從2014年開始有了這個念頭，從最初資助一個家庭，到資助了3個家庭、一共7名孩子，這些孩子有些父母過世、有些身體殘疾，生活相當困難，於是決定伸出援手。

楊軍笑稱，雖然妻子全力支持他資助孩子上學，但還是會吐槽「對別人孩子比對自己孩子都好」。不過，楊軍認為，這些孩子的處境比一般的孩子更可憐，需要得到更多的關愛，他苦一點沒關係，能幫多少算多少。

網友們看完楊軍的行為，都被深深地感動，在下方留言回應，「一直都在堅持，太不容易了辛苦了這位大哥」、「真的很正能量呢，但也要多多關心自己的孩子」、「人類一切美麗都源於內心深處真誠的善良」、「同時打兩份工還要照顧家裡，真的很不容易啊」、「這位小夥子也太有愛心了呀，真的是正能量滿滿的呀。」

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