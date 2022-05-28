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爸媽確診！連女友也中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻眼：還是陰

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女友確診，原PO用「身體安慰」卻依舊快篩陰性。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「我真的是天選之人？」一名男網友透露，爸媽接連確診，讓他做好隨時染疫的可能性，結果爸媽解隔後，原PO依舊健健康康。期間女友也意外確診，原PO看著女友情緒不穩定，決定去女友家陪伴，當天甚至來一場床戰，結局神展開，原PO驚呆直呼「她隔天還是陽性，我依然陰性」，如今女友解隔，原PO也完全沒事。

一名男網友在Dcard表示，爸媽在5月初時陸續確診，他在家小心翼翼，其實也抱持著隨時可能會染疫的想法，不過遲遲都沒症狀，且每兩天就快篩一次，「直到我爸媽隔離結束快篩陰性，我都還沒事。」

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這段期間，原PO暫時沒跟女友碰面，無奈她的同事確診，最後女友還是中鏢，且隔離情緒相當不穩定。原PO露透，女友4月底才從國外回來，在防疫旅館待了10天，怎料解隔出來就被傳染。

看著女友鬱悶，原PO說，「我決定整理行李，抱著自己會確診的打算去陪她」，而兩人一碰面就天雷勾動地火，「當天忍不住就弄起來了...結果她隔天還是陽性，我依然陰性。」

如今女友已解隔，快篩陰性回到工作岡位上，而原PO仍然是陰性，讓他不禁懷疑「到底是確診過？ 還是天選之人？」原PO也強調，「很確定我挖鼻孔很確實，甚至怕不准，中間用過3種快篩。」

對此，原PO自我分析，「我抵抗力很好？但可能性蠻低的，我出名變天就容易感冒，感冒要1個月多才好」、「我4月中才打第三劑疫苗，也許有差」、「我跟我爸媽一起確診，但沒症狀，病毒量很低驗不出來」、「我真的是天選之人」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲女網友照顧確診兒，沒被感染。（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，底下也釣出一票天選之人，「可能真的是天選之人吧，我有朋友在我確診那天，在我家跟我沒戴口罩地接觸一整個早上，還帶我去做PCR，現在依然頭好壯壯，我已經快解隔離了，他還是繼續快篩陰、精神亢奮」、「跟我的狀況很像，而且我工作環境的關係是高風險地方，所以都會懷疑自己早就確診過，感冒去PCR都陰性」、「你就是達爾文選擇要被留下的那個啊」、「我兒子確診，陪他關了10天，期間只有我戴口罩，沒噴酒精消毒，吃飯也跟他一起吃，他每天強吻我抱我，居隔第11天兩個人都一條線出關」、「我哥上禮拜也確診，他發燒的時候還沒戴口罩跟我講話，我也一直是陰性」。

本站報導《快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點：這就是陰轉陽關鍵》，針對「剛被感染時，病毒量不足，可能測不出來的問題」，重症專科醫師黃軒指出，Omicron感染後，1天之內病毒會開始在體內複製，但在2天內才會有足夠病毒量，能檢測出病毒。

黃軒表示，通常第1天測不出來，但第2-3天卻測出了，這就是所謂的「陰轉陽」，因為病毒複製足夠的量，才能被快篩揪出來。

關於「確診者還是得居隔7天」的狀況

黃軒回應，由於Omicron在體內大約停留7天，也就是說，症狀出現7天左右，或一直無症狀，快篩又陰性，在症狀消失之後，大部分確診者或未確診居隔者，也就不具傳染力。

最後，黃軒提到，少部分人超過7天或10天以上，快篩仍是陽性，那是大部分剩下病毒的「屍體」或「殘肢」，這些並不會加重病情，也不會傳播給別人。

至於10%天選之人研究部分，專家推測3種可能讓某些人對COVID-19免疫的原因，一、部分人的鼻腔、喉嚨和肺部本身受體就較少，病毒難以落腳侵入免疫系統；二、這些人可能此前在類似的病毒環境中暴露，以至於產生抗體；三、遺傳基因讓他們天生擁有特殊免疫系統，能夠抵抗COVID-19病毒的入侵。

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關鍵字：

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