奧運國手遭撞癱求償1152萬　「沒靠右」負6成責任...僅獲賠193萬

▲奧運國手陳進龍騎單車被撞，導致全身癱瘓，向車駕駛求償1152萬，但法官認為陳進龍騎單車「沒靠右」，要自負6成責任。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

田徑奧運國手陳進龍於2019年間，騎腳踏車行經汐止秀山路巷口時，被汽車撞成全身癱瘓。陳進龍向駕駛求償1152萬餘元，經士林地院審理，認為陳進龍在此車禍受損害總計1025萬餘元，不過因他騎腳踏車時未靠右行駛，應自負6成責任，再扣除已理賠的保險金額，陳姓駕駛應賠償193萬餘元，全案還可上訴。

陳進龍現年69歲，曾是我國奧運跳遠、100公尺接力選手，事發時擔任中華民國田徑協會副祕書長、行政院公共工程委員會委員、臺北大學兼任教授等職，不料因此車禍事故全身癱瘓。

判決書指出，陳進龍於2019年7月28日下午騎腳踏車時，在汐止秀山路127巷路口遇陳男開車竄出，陳進龍因緊急剎車，失控向前摔撞到汽車車頭，再跌落地上倒地不起，造成頸椎挫傷併頸部脊髓損傷等傷害，胸部以下癱瘓無法動彈。陳進龍認為汽車駕駛陳男行經無號誌燈路口時，未減速慢行，導致他遭撞癱瘓，求償包含撫慰金600萬元及醫療費、看護費等支出，共1152萬餘元。

士林地院經查，評估陳所需醫療、看護、交通等費用，認為陳進龍因車禍所受損害總計1025萬餘元，但勘驗路口監視器，發現陳進龍騎腳踏車到交岔路口時，自道路中央逐漸靠左，正巧被告駕駛汽車自左方車道行駛而來，雙方因而發生撞擊，陳進龍顯未依照交通規則，於騎腳踏車時靠右行駛，也有過失。最後法官判陳進龍需自負6成責任，對方應賠償410萬，再扣除陳進龍已領的保險金，得請求賠償損害額為193萬餘元。全案可上訴，由於陳姓駕駛已於去年過世，由其法定繼承人繼續進行訴訟。