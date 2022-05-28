天虹副總偵訊畫面曝光　警：分局長未接觸家屬也沒干涉偵辦

記者陳凱力／新竹報導

天虹科技副總羅偉瑞日前因違規左轉與戴姓保全發生碰撞，保全送醫2日不治，未料製作筆錄時，肇事方卻被家屬爆料「分局長全程作陪」。新竹縣警方今日公布調查結果，被指「陪筆錄」的新埔分局分局長林英煌申誡一次，而公關科長嚴永明與副局長許豐統則因幫轉發羅偉瑞聲明分別記申誡一次、劣跡註記，警方同時也公布羅接受偵訊的監視器畫面，強調林英煌沒有干涉辦案。

▲警方今日公布兩段畫面表示，分局長林英煌（中）在筆錄過程中未接觸家屬也未干涉偵辦。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣警局督察長王立德今日下午召開說明，新埔分局分局長林英煌20日受到刑大吳姓副大隊長拜託，前往寶石派出所陪同車禍肇事者羅偉瑞製作筆錄。經調閱監視器影音、訪談相關人員，警方未否認家屬指控「陪筆錄」，但說明林英煌並未曾與死者家屬接觸，同時亦未干涉員警辦案。

至於在公務群組中轉發肇事者聲明書，警方說明，「並非透過肇事者取得」，縣警局副局長許豐統從友人處獲得，交公關科作平衡報導之用，但公關科長嚴永銘身為幕僚，未即使阻止，發揮「防呆作用」，導致訊息發出後受到非議，影響警譽，屬思慮未周，因此同樣予以行政懲處。

▲羅偉瑞（白衣）在律師陪同下前往製作筆錄。

督察科同時公布兩段監視器畫面，雖無收音，但可看到分局長林英煌進入派出所後先在勤務台中與員警交談，之後拿出紀錄本記錄，而羅偉瑞則在律師與友人陪同下製作筆錄。

督察科表示，局內幹部未能以身作則，造成社會大眾觀感不佳，深表歉意，除已追究相關人員責任外，並將落實檢討策進，杜絕類似案件發生。

▲▼警方今日公布調查及懲處結果。

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