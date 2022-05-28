陸白酒品牌「江小白」裁員百人！坦承公司正面臨「陣痛時刻」

▲大陸白酒品牌「江小白」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸白酒品牌「江小白」日前被爆料將裁員千人，其中杭州分公司的裁員比例高達40%。對此，江小白相關人士表示，公司確實面臨陣痛期，裁員涉及一兩百人，但沒有外界所傳那麼誇張。

根據《澎湃新聞》報導，江小白相關人士27日受訪時指出，裁員可能涉及一兩百人，但同時也仍然在招人進來，「我們是有一部分減員，也不會諱言。現在（公司）近2800人，並非像外界傳的那樣。」

相關人士提到，在當前的大環境下，中小餐飲「小聚小飲小食」的消費場景減少，也有些折射在公司上，「我們的主要銷售渠道與中小餐飲休戚相關，現在確實是企業的陣痛時刻。」

相關人士也說，這次調整，對他們來說也是一個重新找回「小白精神」的契機，「目前首先要聚焦主業，在市場縫隙裡再出發。」

江小白是大陸平價白酒品牌，創辦於2012年，主打年輕市場，最大的特點就是包裝上的「文青語錄」。根據江小白官方公布的數據，江小白在成立第二年，銷售額就達到了5000萬，到2014年銷售額首次破億，截至2019年，江小白的銷售額攀至30億元。

不過，疫情爆發後，餐飲業嚴重受創，江小白的業績也遭到衝擊。江小白的創辦人陶石泉2021年曾公開透露，江小白受新冠疫情影響巨大，2020年2月份的銷售額創歷史新低。