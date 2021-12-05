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貴州茅台「人均年薪135萬 」賺最多　網點頭：超多開雙B、奧迪！

▲▼貴州茅台、五糧液。（圖／CFP）

▲貴州茅台。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

作為中國大陸白酒龍頭，貴州茅台酒廠（集團）的薪資也是位居行業之冠。《紅星新聞》通過choice數據梳理發現，2020年茅台集團控股的貴州茅台員工人均薪資為31萬元（人民幣，下同，約新台幣135萬元）。

第十三屆《企業社會責任藍皮書》發布會暨ESG中國論壇2021冬季峰會3日在北京舉行。茅台集團總會計師劉剛代表茅台集團在會上發布《茅台集團2020社會責任報告》，並分享發言。

▲茅台酒一瓶漲到6900元　原料高粱一斤竟只能「賤賣33元」。（圖／視覺中國）

▲貴州茅台市值一度突破2兆，躍居全球最大酒股。（圖／CFP）

據茅台2020社會責任報告，貴州茅台集團2020年從業人數42,281人，比2019年增加1,030人，員工人均薪資較上年增長約12.12%。茅台集團並未在這一消息中透露其員工人均薪資水平。

《紅星新聞》通過choice數據梳理發現，2020年茅台集團控股的貴州茅台員工人均薪資為31萬元，在19間白酒上市公司中最高；瀘州老窖、水井坊、古井貢酒緊隨其後，2020年人均薪酬分別為29萬元、26萬元、25萬元。

消息傳出後引發熱議，有人吐槽，「世界上最沒有用的數據就是人均工資」，但也有不少網友分享經歷，「就是普工，我朋友他們都是鏟酒糟，但是車間裡面的普工全是985（編按：大陸名校）畢業。工資都是1萬+一個月，他們還是基層崗位」、「茅台最基本的員工年終獎都有八萬多，普通工人一年20+不成問題」、「我同學985畢業去裡面當製酒工，一年20多萬」。

還有一名網友分享道，「你可能不知道茅台什麼待遇。一人茅台全家茅台。你找個對象也是茅台。真的可怕。人家說人均三十萬沒錯啊。一個工人一年就是有二十多。我看過茅台運動會，清一色奔馳（編按：賓士）寶馬奧迪。我忘不了介紹領導班子到廠長是個下面的歡呼海嘯。一年給我發二三十萬我也大聲吶喊。」

►早起不賴床的秘密幫手就是它

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