嚇趴了？陸政協委員建議「白酒加重稅」　茅台2天蒸發3110億

▲貴州茅台酒。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸全國兩會召開前夕，一份來自自全國政協委員、月星集團董事局主席丁佐宏的提案在白酒圈中引發熱議。在「建議加重稅」的消息傳出後，茅台市值2天蒸發了700億元（人民幣，下同，約新台幣3110億元）。

「白酒又要被盯上了。」據《時代財經》報導，丁佐宏的《關於利用稅務工具給「高價酒」降溫的建議》提案提到，當前酒水行業在虛火中隱藏著各種亂象，表象繁榮背後暗藏著危機：一是產品價格不正常；二是市場供需不正常；三是投資導向不正常；四是社會風氣不正常。

丁佐宏認為，「高價酒」、「天價酒」的出現，一個重要原因是資本逐利和無序炒作，建議應利用稅務工具為「高價酒」、「天價酒」降溫，為資本設置紅綠燈。

他建議，對酒類行業以社會平均利潤作為參照標準進行徵稅，超額部分則加以重稅，同時徵稅要覆蓋全產業鏈，不僅是製造端，還有流通端，恢復「酒是用來喝的，不是用來炒的」產品本質。

▲貴州茅台股價 。（圖／翻攝自東方財富網）

投資者對此反應強烈。Wind數據顯示，截至3日收盤，白酒指數下跌超過4%，上市酒企股價全線飄綠。前一天，白酒板塊同樣表現不佳，下跌0.72%。兩天時間，白酒龍頭「貴州茅台」市值跌掉700億元。

貴州茅台「鐵粉」但斌更在微博發文稱，「在中國投資是真難啊！可能一個『政策』就把行業的投資邏輯給顛覆了…。」對於上述提案內容，月星集團相關負責人回覆稱，該提案公佈後，引發了外界的熱議，且部分人對提案內容存在一定的誤解；公司會在「兩會」召開後再詳細披露提案的內容。

酒業分析師蔡學飛表示，如果白酒消費稅徵收環節後移至銷售端，依賴走量的酒企會受到較大衝擊，「因為缺少在市場的定價權，對於一些產品價格、毛利潤很低的酒企，經銷商的利潤很容易受影響。」