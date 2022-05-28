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台灣新冠防疫亮紅燈！韓媒擔憂「陷雙重困境」：民眾已感疲乏

▲▼台北中正紀念堂自由廣場前設置「車來速」篩檢站。（圖／路透社）

▲台北中正紀念堂自由廣場前設置「車來速」篩檢站。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

台灣在全球爆發新冠情初期成功防堵病毒，即便去年5月因Delta病毒而一發不可收拾，僅經過7個月卻能成功防堵疫情，甚至締造「本土加零」奇蹟，令南韓媒體稱羨，封台灣為「防疫模範國」。不過如今，台灣單日新增確診數已超越南韓，甚至物價因俄烏戰爭飆漲，韓媒點出台灣已陷入雙重困境。

面對Omicron病毒所帶來的疫情高峰，台灣單日新增確診數、病歿患者數屢創新高，其中單日新增病例更徘徊在8、9萬之間，早已超越南韓單日新增1至3萬例的規模。

韓媒《YTN》派駐台灣的記者李賢子（이현자，音譯）透過鏡頭向南韓傳遞台灣在面臨Omicron病毒侵襲下的實況，指出昔日身為「防疫模範國」的台灣如今面臨單日確診數連創新高、物價翻漲的困境，加劇民眾負擔。

▼韓媒罕見派記者實地走訪台灣，透過鏡頭向南韓傳遞疫情下的台北街頭。

該則報導表示，台灣原本從今年3月便開始鬆綁部份防疫規範、準備朝恢復日常生活的方向邁進，然而最近單日新增確診數規模連番飆漲創下新高，從4月17日的新增1299例，至5月19日暴漲至新增9萬347例。分析指出，當局無法成功阻擋傳染性強的Omicron病毒擴散是疫情升溫的主因。

《YTN》記者李賢子帶著攝影鏡頭實際走訪台北市文山區，包括台北萬芳醫院在木柵機廠設置的「車來速」核酸（PCR）篩檢站，以及文山區木柵國小。

▲木柵捷運機廠開設防疫特別門診、北市萬芳醫院醫護人員、轄區警方一早就開始規畫看診動線。（圖／記者張君豪翻攝）

▲木柵捷運機廠開設防疫特別門診、北市萬芳醫院醫護人員、轄區警方一早就開始規畫看診動線。（圖／記者張君豪翻攝）

報導指出，隨著近來國小學童染疫人數暴增，校方緊急停課、採取實施一周線上遠距教學；不過儘管面臨疫情升溫，然而在實施長久的防疫規範下，民眾早已司空見慣、甚至感到疲乏。

民眾受訪時表示，「大眾對於新冠病毒的耐心早已消磨殆盡，加上此次流行的Omicron病毒性較弱，導致民眾放鬆警戒。我認為，確診者增加是必然現象，面對疫情只要好好保護自己、不要給他人造成麻煩。」

報導末段則點出台灣近來物價漲翻的現象，引述台灣主計總處公佈的4月最新消費者物價指數（CPI）已經漲至3.38%，創2012年以後近10年的新高，尤其蔬菜與水果漲幅最高，上漲將近3成，而俄烏戰爭也導致油價與去年相比上漲15%，民眾受訪時表示，雞蛋與蔬菜的漲幅最有感。

▲▼台灣物價上漲，尤其蔬菜、雞蛋、水果等最有感。（圖／路透社）

▲台灣物價上漲，尤其蔬菜、雞蛋、水果等最有感。（圖／路透社）

李賢子認為，隨著台灣新冠疫情升溫、加上物價飆漲，今年台灣的經濟成長率恐怕難以守住4%。

針對該則報導，南韓民眾在YouTube頻道底下留言，「不過台灣擔心的經濟成長率至少還有4%，我們（南韓）則是擔心會不會跌破2.5%」、「台灣的路上好多日本車，真是難以理解」、「疫情初期台灣防疫可以說是守得一級棒，結果最後還是淪陷了」、「台灣跟我們（南韓）相比差不多啊，到底有什麼問題？我們也是確診者數飆破10萬*物價暴漲中啊。」

＊註：南韓新冠疫情高峰位於今年3月，最高紀錄是今年3月17日通報單日新增62萬1328例、死亡新增429例，目前疫情有所趨緩，單日新增確診者規模座落於9000至2、3萬多例之間。

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