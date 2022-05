簽證倒數中！小室圭律師考試又落榜　傳動用真子「30年存款」救急

▲與丈夫小室一同移居紐約的真子,接下來恐怕得面臨在美簽證問題。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

日本秋篠宮文仁親王長女真子去年下嫁醜聞纏身的小室圭,並一同移居美國紐約生活。然而,丈夫小室圭多次在紐約律師執照的考試中落榜,導致夫妻2人的簽證面臨失效窘境。日媒最近指出,有傳小室圭為了留在美國,將動用真子過去30年辛苦存下來的1億日圓(約新台幣2300萬元)存款,改為申請E-2投資人簽證。

綜合日媒報導,與小室圭婚後就脫離皇籍的真子,在2021年隨夫婿移居紐約,然而小室圭卻接連2次在紐約律師資格考試滑鐵盧,遭網友與媒體狠酸,無法給前公主好日子過。據悉,小室圭目前是持美國給留學生的OPT簽證合法居留,而真子使用的則是配偶簽證,不過相關簽證預計將在5月失效,因此夫妻倆接下來恐怕得面臨在美簽證問題。

日媒爆料,最近紐約日本人社群有傳言指出,小室圭為了留在美國,正考慮改為申請E-2投資人簽證,以解燃眉之急。E-2投資人簽證主要發給在美創立或購買公司的投資人,相關簽證的有效期限最長可達5年,到期後若公司可以持續運營的話,那就可以再申請延簽。

“Kei Komuro would take his US E-2 visa for overseas investors, which allows the couple, neither of them eligible for normal specialist visa, to stay for 5 years ahead regardless of their income status.”



With who’s money

Apparently not his own https://t.co/2X3jRGDS8y