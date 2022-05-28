遊民、獨居老人也納入！「6類族群」免費發快篩　約81萬人受惠

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，針對感染風險較高「住宿式、社區式照顧機構、低收入及中低收入戶外」發放免費快篩，另外考量遊民生活環境特殊，染疫風險高，列冊關懷獨居老人多數有多重慢性疾病，染病後轉為中重症機率較高，因此將「遊民」及列冊關懷的「獨居老人」納入免費提供快篩試劑的對象，總計預估約有81萬人受惠。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心5/28說明免費提供快篩劑給照顧型機構及弱勢民眾。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中指出，免費提供快篩試劑的照顧型機構，除照顧較多慢性病及重症高風險族群的長照機構，對象除依「長期照顧服務法」設立的住宿式長照機構、社區式長照機構外，還包括老人福利機構、身心障礙福利機構、兒少安置機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、產後護理之家、身心障礙社區居住、兒少團體家庭等住宿式照顧機構，以及身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等日間照顧服務機構及單位。

配送數量以服務對象及工作人員每人3劑估算，並將直接配送至上述照顧型機構及單位，目前衛福部正彙整機構名單、數量、地址、收件時間及收件人聯繫方式，待彙整後即儘速配送至各機構。

陳時中表示，獲配機構(單位)應設防疫長統籌調度運用，當評估機構(單位)內有群聚風險時，即可運用快篩試劑檢測，但應列冊管理，載明使用日期、姓名、身分別(如工作人員及服務對象)。另因快篩試劑適用對象為2歲以上，因此托嬰中心配送對象以工作人員為主，當工作人員發現身體有異狀，可立刻快篩，降低嬰幼兒受感染風險。

另外，遊民及列冊關懷的獨居老人，配送數量以每人5劑估算，將由衛生福利部盤點各縣(市)需求人數後配送至各直轄市、縣(市)政府社會局處，透過社會局處既有關懷服務體系或協調民政系統協助發放，以降低染疫風險。

